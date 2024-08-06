Суд вынес приговор жителю ХМАО за ложное сообщение о теракте

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Суд приговорил жителя Урая к году ограничения свободы за ложное сообщение о теракте
Суд приговорил жителя Урая к году ограничения свободы за ложное сообщение о теракте Фото:

Урайский городской суд приговорил к ограничению свободы жителя, который в пьяном виде позвонил в службу 112 и сообщил о якобы произошедшем террористическом акте. Об этом сообщается в картотеке суда.

«Признать виновным [подсудимого] в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве — прим. URA.RU). Назначить ему наказание в виде одного года ограничения свободы», — сообщается в картотеке.

Ранее URA.RU писало, что житель Нефтеюганска позвонил в диспетчерскую службу и сообщил о захвате ресторана террористами. Сообщение оказалось ложным, югорчанин приговорен к году лишения свободы условно.

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Урайский городской суд приговорил к ограничению свободы жителя, который в пьяном виде позвонил в службу 112 и сообщил о якобы произошедшем террористическом акте. Об этом сообщается в картотеке суда. «Признать виновным [подсудимого] в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве — прим. URA.RU). Назначить ему наказание в виде одного года ограничения свободы», — сообщается в картотеке. Ранее URA.RU писало, что житель Нефтеюганска позвонил в диспетчерскую службу и сообщил о захвате ресторана террористами. Сообщение оказалось ложным, югорчанин приговорен к году лишения свободы условно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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