Суд вынес приговор жителю ХМАО за ложное сообщение о теракте

Урайский городской суд приговорил к ограничению свободы жителя, который в пьяном виде позвонил в службу 112 и сообщил о якобы произошедшем террористическом акте. Об этом сообщается в картотеке суда.
«Признать виновным [подсудимого] в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве — прим. URA.RU). Назначить ему наказание в виде одного года ограничения свободы», — сообщается в картотеке.
Ранее URA.RU писало, что житель Нефтеюганска позвонил в диспетчерскую службу и сообщил о захвате ресторана террористами. Сообщение оказалось ложным, югорчанин приговорен к году лишения свободы условно.
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