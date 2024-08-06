Глава СК РФ потребовал доклад о ситуации с челябинцем, который вступился за свою дочь

Председатель СКР потребовал доклад о драке челябинца с несовершеннолетним
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Житель Челябинска ударил несовершеннолетнего, защищая дочь (архивное фото) Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента, в котором челябинец применил физическую силы в отношении несовершеннолетнего, защищая свою дочь. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Председателем СК России Александром Бастрыкиным дано поручение и. о. руководителя следственного управления по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. По данному факту в региональном следственном управлении СК России проводится процессуальная проверка», — прокомментировали в ведомстве.

Там добавили, что ситуация получила резонанс после того, как сюжет о происшествии был показан в программе федерального телеканала. В результате конфликта, который, по предварительной информации, произошел из-за попытки челябинца защитить дочь, несовершеннолетний получил травмы и нуждался в медицинской помощи.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента, в котором челябинец применил физическую силы в отношении несовершеннолетнего, защищая свою дочь. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. «Председателем СК России Александром Бастрыкиным дано поручение и. о. руководителя следственного управления по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. По данному факту в региональном следственном управлении СК России проводится процессуальная проверка», — прокомментировали в ведомстве. Там добавили, что ситуация получила резонанс после того, как сюжет о происшествии был показан в программе федерального телеканала. В результате конфликта, который, по предварительной информации, произошел из-за попытки челябинца защитить дочь, несовершеннолетний получил травмы и нуждался в медицинской помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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