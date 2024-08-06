«Полетел кувырком вниз»: в Свердловской области с обрыва сорвался школьник. Фото

В Свердловской области 18-летний парень упал с обрыва, когда гулял с друзьями
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После падения школьник мгновенно умер из-за тяжелых травм (архивное фото)
После падения школьник мгновенно умер из-за тяжелых травм (архивное фото) Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) 18-летний Артем Трошев умер во время прогулки с друзьями, когда забрался на склон, с которого упал в обрыв к реке Турья. Школьник перед падением потерял сознание.

«Пошел гулять с друзьями. Насколько знаю, их было четверо или пятеро. Решили они сходить до гаражей. Приблизительно, было это часов в семь вечера. Точное время не знаю. По словам людей, которые находились рядом с Артемом, они сидели, отдыхали. Увидели, что ему, вроде как, плохо стало. Плюс сам он про это сказал. Но никто никак не отреагировал», — рассказала сестра погибшего изданию «Вечерний Краснотурьинск». Со слов друзей он подошел к крутому спуску у реки Турьи и внезапно упал без сознания с обрыва. Он «полетел кувырком вниз», получив серьезные травмы при падении мгновенно погиб на месте. Друзья побежали к нему начали проверять его состояние. Когда поняли, что Артем умер, моментально начали вызывать скорую помощь. Помимо скорой приехала полиция и другие службы.

После весть дошла и до сестры. Она, увидев тело, подтвердила, что погиб ее брат. По заявлениям Анастасии, мальчик точно не употреблял алкоголь или наркотики, а также она исключает попытку суицида. Точная причина смерти будет известна после заключения судмедэкспертов, отметила сестра. Инцидент случился 3 августа в районе ул. Клубная, 20.

Школьник в этом году должен был окончить местную школу №24, после того, как пересдал бы один из экзаменов в сентябре. Знакомые говорят, что погибший являлся добрым и жизнерадостным, всегда готовым прийти на помощь. Прощание с Артемом состоится в прощальном зале Краснотурьинска 7 августа, в среду. Начало церемонии — в 11:00.

Фото погибшего парня, который упал с обрыва
Фото погибшего парня, который упал с обрыва
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В Краснотурьинске (Свердловская область) 18-летний Артем Трошев умер во время прогулки с друзьями, когда забрался на склон, с которого упал в обрыв к реке Турья. Школьник перед падением потерял сознание. «Пошел гулять с друзьями. Насколько знаю, их было четверо или пятеро. Решили они сходить до гаражей. Приблизительно, было это часов в семь вечера. Точное время не знаю. По словам людей, которые находились рядом с Артемом, они сидели, отдыхали. Увидели, что ему, вроде как, плохо стало. Плюс сам он про это сказал. Но никто никак не отреагировал», — рассказала сестра погибшего изданию «Вечерний Краснотурьинск». Со слов друзей он подошел к крутому спуску у реки Турьи и внезапно упал без сознания с обрыва. Он «полетел кувырком вниз», получив серьезные травмы при падении мгновенно погиб на месте. Друзья побежали к нему начали проверять его состояние. Когда поняли, что Артем умер, моментально начали вызывать скорую помощь. Помимо скорой приехала полиция и другие службы. После весть дошла и до сестры. Она, увидев тело, подтвердила, что погиб ее брат. По заявлениям Анастасии, мальчик точно не употреблял алкоголь или наркотики, а также она исключает попытку суицида. Точная причина смерти будет известна после заключения судмедэкспертов, отметила сестра. Инцидент случился 3 августа в районе ул. Клубная, 20. Школьник в этом году должен был окончить местную школу №24, после того, как пересдал бы один из экзаменов в сентябре. Знакомые говорят, что погибший являлся добрым и жизнерадостным, всегда готовым прийти на помощь. Прощание с Артемом состоится в прощальном зале Краснотурьинска 7 августа, в среду. Начало церемонии — в 11:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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