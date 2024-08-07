Аналитик Мутразин: YouTube прекратят замедлять в ближайшие дни

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Работу YouTube в России замедляют несколько недель
Работу YouTube в России замедляют несколько недель Фото:

Замедления YouTube скоро прекратятся. Об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Мутразин.

«YouTube прекратят замедлять в ближайшие дни», — передает telegram-канал Mobile-Review.com слова Мутразина. По сообщениям некоторых пользователей, сервис уже работает без сбоев. 

В середине июля компания «Ростелеком» сообщила о снижении скорости работы YouTube на территории России. Эти трудности затронули как мобильные устройства, так и персональные компьютеры. По прогнозам экспертов, полное отключение доступа к видеохостингу возможно уже в сентябре текущего года.

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Замедления YouTube скоро прекратятся. Об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Мутразин. «YouTube прекратят замедлять в ближайшие дни», — передает telegram-канал Mobile-Review.com слова Мутразина. По сообщениям некоторых пользователей, сервис уже работает без сбоев.  В середине июля компания «Ростелеком» сообщила о снижении скорости работы YouTube на территории России. Эти трудности затронули как мобильные устройства, так и персональные компьютеры. По прогнозам экспертов, полное отключение доступа к видеохостингу возможно уже в сентябре текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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