Аналитик Мутразин: YouTube прекратят замедлять в ближайшие дни

Работу YouTube в России замедляют несколько недель
Замедления YouTube скоро прекратятся. Об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Мутразин.
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«YouTube прекратят замедлять в ближайшие дни», — передает telegram-каналслова Мутразина. По сообщениям некоторых пользователей, сервис уже работает без сбоев.
В середине июля компания «Ростелеком» сообщила о снижении скорости работы YouTube на территории России. Эти трудности затронули как мобильные устройства, так и персональные компьютеры. По прогнозам экспертов, полное отключение доступа к видеохостингу возможно уже в сентябре текущего года.
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