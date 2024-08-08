В Челябинской области в три раза выросло число отравлений спиртом

08 августа 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Всего количество отравлений химическими веществами выросло в полтора раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в три раза увеличилось количество отравлений спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора со ссылкой на данные первого полугодия 2024 года по сравнению с информацией за аналогичный период 2023 года. «По данным экстренных извещений, представленных из лечебно-профилактических учреждений, всего за шесть месяцев 2024 года зарегистрировано 1446 случаев острых отравлений химической этиологии. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество отравлений увеличилось на 408 случаев. В абсолютных числах количество отравлений спиртосодержащей продукцией выросло с 136 до 373, то есть примерно в три раза», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе уточнили, что также за этот период выросло число отравлений лекарственными препаратами — со 146 случаев до 209 случаев, пищевыми продуктами — с трех до 11 случаев, а также другими видами химсредств (к примеру, неуточненными веществами — ядами, в том числе животного происхождения, товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой и так далее), которые также мониторятся — от 138 до 283 случаев. Уменьшилось лишь количество отравлений наркотическими веществами — с 615 до 570 случаев, но до сих пор эта категория занимает основную часть списка. «Среди пострадавших 1064 мужчины (или 73,58%) и 382 женщин (26,42%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенных изменений структуры отравлений по половой принадлежности не произошло, то есть мужчины по-прежнему составляют большую часть пострадавших, превышая количество женщин в 2,79 раза», — пояснили в пресс-службе ведомства. Немаловажно, что в первом полугодии 2024 года зафиксировано отравление курительной смесью. В аналогичном периоде прошлого года такие случаи не зарегистрированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в три раза увеличилось количество отравлений спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора со ссылкой на данные первого полугодия 2024 года по сравнению с информацией за аналогичный период 2023 года. «По данным экстренных извещений, представленных из лечебно-профилактических учреждений, всего за шесть месяцев 2024 года зарегистрировано 1446 случаев острых отравлений химической этиологии. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество отравлений увеличилось на 408 случаев. В абсолютных числах количество отравлений спиртосодержащей продукцией выросло с 136 до 373, то есть примерно в три раза», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе уточнили, что также за этот период выросло число отравлений лекарственными препаратами — со 146 случаев до 209 случаев, пищевыми продуктами — с трех до 11 случаев, а также другими видами химсредств (к примеру, неуточненными веществами — ядами, в том числе животного происхождения, товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой и так далее), которые также мониторятся — от 138 до 283 случаев. Уменьшилось лишь количество отравлений наркотическими веществами — с 615 до 570 случаев, но до сих пор эта категория занимает основную часть списка. «Среди пострадавших 1064 мужчины (или 73,58%) и 382 женщин (26,42%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенных изменений структуры отравлений по половой принадлежности не произошло, то есть мужчины по-прежнему составляют большую часть пострадавших, превышая количество женщин в 2,79 раза», — пояснили в пресс-службе ведомства. Немаловажно, что в первом полугодии 2024 года зафиксировано отравление курительной смесью. В аналогичном периоде прошлого года такие случаи не зарегистрированы.