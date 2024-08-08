Лидер ЛДПР Слуцкий отказался прогуляться с челябинцами по Кировке

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Леонид Слуцкий не счел нужным пообщаться с челябинцами
Леонид Слуцкий не счел нужным пообщаться с челябинцами Фото:

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 8 августа исключил из повестки своего визита в Челябинск общение с жителями города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Во время поездки планировалось, что Слуцкий пообщается с челябинцами и журналистами на пешеходной улице Кирова. Журналисты ждали его полтора часа, потом сообщили, что Слуцкий отказался от общения с жителями города. Перед ними извинились, но это привело к потере и времени, и нервов», — сообщил корреспондент агентства.

В пресс-службе ЛДПР сообщили, что Слуцкий посетил Челябинский тракторный завод. Там он встретился с коллективом предприятия и осмотрел цеха.

Также Слуцкий посетил собор Рождества Христова. После этого он проинспектировал ход устранения последствий подтопления домов после ливней в поселке Первый Плановый.

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 8 августа исключил из повестки своего визита в Челябинск общение с жителями города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Во время поездки планировалось, что Слуцкий пообщается с челябинцами и журналистами на пешеходной улице Кирова. Журналисты ждали его полтора часа, потом сообщили, что Слуцкий отказался от общения с жителями города. Перед ними извинились, но это привело к потере и времени, и нервов», — сообщил корреспондент агентства. В пресс-службе ЛДПР сообщили, что Слуцкий посетил Челябинский тракторный завод. Там он встретился с коллективом предприятия и осмотрел цеха. Также Слуцкий посетил собор Рождества Христова. После этого он проинспектировал ход устранения последствий подтопления домов после ливней в поселке Первый Плановый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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