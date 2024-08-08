Лидер ЛДПР Слуцкий отказался прогуляться с челябинцами по Кировке

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 8 августа исключил из повестки своего визита в Челябинск общение с жителями города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Во время поездки планировалось, что Слуцкий пообщается с челябинцами и журналистами на пешеходной улице Кирова. Журналисты ждали его полтора часа, потом сообщили, что Слуцкий отказался от общения с жителями города. Перед ними извинились, но это привело к потере и времени, и нервов», — сообщил корреспондент агентства.
В пресс-службе ЛДПР сообщили, что Слуцкий посетил Челябинский тракторный завод. Там он встретился с коллективом предприятия и осмотрел цеха.
Также Слуцкий посетил собор Рождества Христова. После этого он проинспектировал ход устранения последствий подтопления домов после ливней в поселке Первый Плановый.
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