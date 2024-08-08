08 августа 2024

Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Таиланд

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиаперевозчик, авиакомпания аэрофлот, aeroflot, боинг747-400
Самолеты будут летать на Пхукет и в Бангкок Фото:

Из Екатеринбурга с 13 сентября можно будет улететь прямым рейсов в Таиланд. Авиакомпания «Аэрофлот» запустит программу на Пхукет и в Бангкок. Об этом рассказали в пресс-службе министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

«„Аэрофлот“ начнет летать на Пхукет с 13 сентября и в Бангкок с 15 сентября. Рейсы по каждому направлению запланированы дважды в неделю», — следует из сообщения.

Вылеты на Пхукет будут в понедельник и пятницу, в Бангкок — в среду и воскресенье. Время в пути составит восемь часов и 40 минут.

Также в ноябре американский туроператор запускает прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Камбоджу (Юго-Восточная Азия). Предполагается, что полеты будут совершать раз в 10 дней на самолетах SCAT Airlines.

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Из Екатеринбурга с 13 сентября можно будет улететь прямым рейсов в Таиланд. Авиакомпания «Аэрофлот» запустит программу на Пхукет и в Бангкок. Об этом рассказали в пресс-службе министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. «„Аэрофлот“ начнет летать на Пхукет с 13 сентября и в Бангкок с 15 сентября. Рейсы по каждому направлению запланированы дважды в неделю», — следует из сообщения. Вылеты на Пхукет будут в понедельник и пятницу, в Бангкок — в среду и воскресенье. Время в пути составит восемь часов и 40 минут. Также в ноябре американский туроператор запускает прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Камбоджу (Юго-Восточная Азия). Предполагается, что полеты будут совершать раз в 10 дней на самолетах SCAT Airlines.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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