Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Таиланд

09 августа 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Самолеты будут летать на Пхукет и в Бангкок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из Екатеринбурга с 13 сентября можно будет улететь прямым рейсов в Таиланд. Авиакомпания «Аэрофлот» запустит программу на Пхукет и в Бангкок. Об этом рассказали в пресс-службе министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. «„Аэрофлот“ начнет летать на Пхукет с 13 сентября и в Бангкок с 15 сентября. Рейсы по каждому направлению запланированы дважды в неделю», — следует из сообщения. Вылеты на Пхукет будут в понедельник и пятницу, в Бангкок — в среду и воскресенье. Время в пути составит восемь часов и 40 минут. Также в ноябре американский туроператор запускает прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Камбоджу (Юго-Восточная Азия). Предполагается, что полеты будут совершать раз в 10 дней на самолетах SCAT Airlines. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Екатеринбурга с 13 сентября можно будет улететь прямым рейсов в Таиланд. Авиакомпания «Аэрофлот» запустит программу на Пхукет и в Бангкок. Об этом рассказали в пресс-службе министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. «„Аэрофлот“ начнет летать на Пхукет с 13 сентября и в Бангкок с 15 сентября. Рейсы по каждому направлению запланированы дважды в неделю», — следует из сообщения. Вылеты на Пхукет будут в понедельник и пятницу, в Бангкок — в среду и воскресенье. Время в пути составит восемь часов и 40 минут. Также в ноябре американский туроператор запускает прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Камбоджу (Юго-Восточная Азия). Предполагается, что полеты будут совершать раз в 10 дней на самолетах SCAT Airlines.