Челябинские пенсионеры получат выплаты к Дню пожилого человека

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Пенсионеры получат к празднику по 800 рублей
Пенсионеры получат к празднику по 800 рублей Фото:

Пенсионеры в Челябинской области начали получать выплаты к Дню пожилого человека. По решению губернатора Алексея Текслера, каждый пенсионер получит дополнительно 800 рублей, сообщили 8 августа в пресс-службу регионального минсоца.

«Единовременные выплаты к Дню пожилого человека будут перечислены более чем 844 тысячам жителей региона. Это те, кто на 1 октября достигнет возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и получает пенсию независимо от ее вида», — сообщили в пресс-службе минсоца.

Всего на выплаты в областном бюджете предусмотрено 675,7 миллиона рублей. Для их получения обращаться никуда не надо. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства будут зачислены на счет в банке.

Большинству жителей региона выплаты к Дню пожилого человека будут перечислены в августе. Тем, кто выйдет на пенсию в августе и сентябре, деньги будут выплачены после 1 октября.

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Пенсионеры в Челябинской области начали получать выплаты к Дню пожилого человека. По решению губернатора Алексея Текслера, каждый пенсионер получит дополнительно 800 рублей, сообщили 8 августа в пресс-службу регионального минсоца. «Единовременные выплаты к Дню пожилого человека будут перечислены более чем 844 тысячам жителей региона. Это те, кто на 1 октября достигнет возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и получает пенсию независимо от ее вида», — сообщили в пресс-службе минсоца. Всего на выплаты в областном бюджете предусмотрено 675,7 миллиона рублей. Для их получения обращаться никуда не надо. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства будут зачислены на счет в банке. Большинству жителей региона выплаты к Дню пожилого человека будут перечислены в августе. Тем, кто выйдет на пенсию в августе и сентябре, деньги будут выплачены после 1 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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