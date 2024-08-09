Челябинские пенсионеры получат выплаты к Дню пожилого человека

Пенсионеры в Челябинской области начали получать выплаты к Дню пожилого человека. По решению губернатора Алексея Текслера, каждый пенсионер получит дополнительно 800 рублей, сообщили 8 августа в пресс-службу регионального минсоца.
«Единовременные выплаты к Дню пожилого человека будут перечислены более чем 844 тысячам жителей региона. Это те, кто на 1 октября достигнет возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и получает пенсию независимо от ее вида», — сообщили в пресс-службе минсоца.
Всего на выплаты в областном бюджете предусмотрено 675,7 миллиона рублей. Для их получения обращаться никуда не надо. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства будут зачислены на счет в банке.
Большинству жителей региона выплаты к Дню пожилого человека будут перечислены в августе. Тем, кто выйдет на пенсию в августе и сентябре, деньги будут выплачены после 1 октября.
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