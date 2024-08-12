Пожарные МЧС ликвидировали возгорание градирни Запорожской АЭС

Пожар на градирне Запорожской АЭС, возникший в результате атаки ВСУ, успешно ликвидирован. Об этом информировала пресс-служба МЧС по Запорожской области.
«В 23:30 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС.
По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, угроза для Энергодара и всего региона после инцидента на атомной станции не наблюдается. В результате атаки серьезно повреждена градирня Запорожской АЭС, сообщили в «Росатоме». Он сообщил, что президент России Владимир Путин поручил усилить внимание к стратегическим объектам в Запорожской области.
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