Пожарные МЧС ликвидировали возгорание градирни Запорожской АЭС

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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, тушение пожара, чс, возгорание
Пострадавших нет, сообщили в МЧС Фото:

Пожар на градирне Запорожской АЭС, возникший в результате атаки ВСУ, успешно ликвидирован. Об этом информировала пресс-служба МЧС по Запорожской области.

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«В 23:30 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС.

По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, угроза для Энергодара и всего региона после инцидента на атомной станции не наблюдается. В результате атаки серьезно повреждена градирня Запорожской АЭС, сообщили в «Росатоме». Он сообщил, что президент России Владимир Путин поручил усилить внимание к стратегическим объектам в Запорожской области.

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Пожар на градирне Запорожской АЭС, возникший в результате атаки ВСУ, успешно ликвидирован. Об этом информировала пресс-служба МЧС по Запорожской области. «В 23:30 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, угроза для Энергодара и всего региона после инцидента на атомной станции не наблюдается. В результате атаки серьезно повреждена градирня Запорожской АЭС, сообщили в «Росатоме». Он сообщил, что президент России Владимир Путин поручил усилить внимание к стратегическим объектам в Запорожской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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