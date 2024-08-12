Пожарные МЧС ликвидировали возгорание градирни Запорожской АЭС

12 августа 2024 в 05:31 Размер текста - 17 +

Пострадавших нет, сообщили в МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU Пожар на градирне Запорожской АЭС, возникший в результате атаки ВСУ, успешно ликвидирован. Об этом информировала пресс-служба МЧС по Запорожской области. Новость по теме Пожар начался на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ: последствия атаки «В 23:30 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, угроза для Энергодара и всего региона после инцидента на атомной станции не наблюдается. В результате атаки серьезно повреждена градирня Запорожской АЭС, сообщили в «Росатоме». Он сообщил, что президент России Владимир Путин поручил усилить внимание к стратегическим объектам в Запорожской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожар на градирне Запорожской АЭС, возникший в результате атаки ВСУ, успешно ликвидирован. Об этом информировала пресс-служба МЧС по Запорожской области. «В 23:30 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, угроза для Энергодара и всего региона после инцидента на атомной станции не наблюдается. В результате атаки серьезно повреждена градирня Запорожской АЭС, сообщили в «Росатоме». Он сообщил, что президент России Владимир Путин поручил усилить внимание к стратегическим объектам в Запорожской области.