Минздрав раскрыл состояние пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Шесть пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле остаются в больницах

12 августа 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Шесть человек, пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле на Сибирской, 81, все еще лежат в больницах Екатеринбурга, в тяжелом состоянии один ребенок. Госпитализированные в нижнетагильские больницы вернулись домой, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «Все пациенты, которые были госпитализированы в больницы Нижнего Тагила, уже вернулись домой. Но шесть человек остаются в больницах Екатеринбурга, в том числе двое детей (один находится в тяжелом состоянии)», — пояснили медики, отметив, что несовершеннолетние лечатся в клинической больнице № 9. Взрыв бытового газа в пятиэтажке на Сибирской, 81 произошел 1 августа. Два подъезда оказались уничтожены полностью, 26 человек пострадали, 10 погибли. Обрушенный дом снесут, а его жильцам перечислят денежные средства на покупку новых квартир и ремонта в них. По уголовному дело об обрушении дома были задержаны трое газовиков, которые стали последними, кто проверял пятиэтажку. Каждому специалисту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 октября. Задержанных отпустили из зала суда. Никто из них вину не признал. Вся актуальная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шесть человек, пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле на Сибирской, 81, все еще лежат в больницах Екатеринбурга, в тяжелом состоянии один ребенок. Госпитализированные в нижнетагильские больницы вернулись домой, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «Все пациенты, которые были госпитализированы в больницы Нижнего Тагила, уже вернулись домой. Но шесть человек остаются в больницах Екатеринбурга, в том числе двое детей (один находится в тяжелом состоянии)», — пояснили медики, отметив, что несовершеннолетние лечатся в клинической больнице № 9. Взрыв бытового газа в пятиэтажке на Сибирской, 81 произошел 1 августа. Два подъезда оказались уничтожены полностью, 26 человек пострадали, 10 погибли. Обрушенный дом снесут, а его жильцам перечислят денежные средства на покупку новых квартир и ремонта в них. По уголовному дело об обрушении дома были задержаны трое газовиков, которые стали последними, кто проверял пятиэтажку. Каждому специалисту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 октября. Задержанных отпустили из зала суда. Никто из них вину не признал. Вся актуальная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.