11 августа 2024

Минздрав раскрыл состояние пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Шесть пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле остаются в больницах
© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, палата, медперсонал, врач, больница, доктор
Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Шесть человек, пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле на Сибирской, 81, все еще лежат в больницах Екатеринбурга, в тяжелом состоянии один ребенок. Госпитализированные в нижнетагильские больницы вернулись домой, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.

«Все пациенты, которые были госпитализированы в больницы Нижнего Тагила, уже вернулись домой. Но шесть человек остаются в больницах Екатеринбурга, в том числе двое детей (один находится в тяжелом состоянии)», — пояснили медики, отметив, что несовершеннолетние лечатся в клинической больнице № 9.

Взрыв бытового газа в пятиэтажке на Сибирской, 81 произошел 1 августа. Два подъезда оказались уничтожены полностью, 26 человек пострадали, 10 погибли. Обрушенный дом снесут, а его жильцам перечислят денежные средства на покупку новых квартир и ремонта в них.

По уголовному дело об обрушении дома были задержаны трое газовиков, которые стали последними, кто проверял пятиэтажку. Каждому специалисту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 октября. Задержанных отпустили из зала суда. Никто из них вину не признал. Вся актуальная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.

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Шесть человек, пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле на Сибирской, 81, все еще лежат в больницах Екатеринбурга, в тяжелом состоянии один ребенок. Госпитализированные в нижнетагильские больницы вернулись домой, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «Все пациенты, которые были госпитализированы в больницы Нижнего Тагила, уже вернулись домой. Но шесть человек остаются в больницах Екатеринбурга, в том числе двое детей (один находится в тяжелом состоянии)», — пояснили медики, отметив, что несовершеннолетние лечатся в клинической больнице № 9. Взрыв бытового газа в пятиэтажке на Сибирской, 81 произошел 1 августа. Два подъезда оказались уничтожены полностью, 26 человек пострадали, 10 погибли. Обрушенный дом снесут, а его жильцам перечислят денежные средства на покупку новых квартир и ремонта в них. По уголовному дело об обрушении дома были задержаны трое газовиков, которые стали последними, кто проверял пятиэтажку. Каждому специалисту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 октября. Задержанных отпустили из зала суда. Никто из них вину не признал. Вся актуальная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
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