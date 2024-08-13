В Челябинской области бизнесмену запретили торговлю небезопасной колбасой

В Челябинской области у предпринимателя аннулировали три декларации на колбасные изделия и копченую птицу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, производитель не провел анализ гигиенических и микробиологических показателей.
«Предприятие не провело обязательные исследования на микробиологические и гигиенические показатели. Предприятию 13 августа объявлено предостережение, три декларации о соответствии, оформленные с нарушениями, в тот же день признаны недействительными», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
В Россельхознадзоре уточнили, что часть нарушений касалась отсутствия данных о токсических элементах, лекарственных средств и плесени. Продукцию вновь допустят к продаже только после повторного и полного комплекса исследований.
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