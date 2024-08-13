В Челябинской области бизнесмену запретили торговлю небезопасной колбасой

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У предпринимателя аннулировали три декларации на колбасу и копчености
У предпринимателя аннулировали три декларации на колбасу и копчености Фото:

В Челябинской области у предпринимателя аннулировали три декларации на колбасные изделия и копченую птицу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, производитель не провел анализ гигиенических и микробиологических показателей.

«Предприятие не провело обязательные исследования на микробиологические и гигиенические показатели. Предприятию 13 августа объявлено предостережение, три декларации о соответствии, оформленные с нарушениями, в тот же день признаны недействительными», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

В Россельхознадзоре уточнили, что часть нарушений касалась отсутствия данных о токсических элементах, лекарственных средств и плесени. Продукцию вновь допустят к продаже только после повторного и полного комплекса исследований.

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В Челябинской области у предпринимателя аннулировали три декларации на колбасные изделия и копченую птицу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, производитель не провел анализ гигиенических и микробиологических показателей. «Предприятие не провело обязательные исследования на микробиологические и гигиенические показатели. Предприятию 13 августа объявлено предостережение, три декларации о соответствии, оформленные с нарушениями, в тот же день признаны недействительными», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. В Россельхознадзоре уточнили, что часть нарушений касалась отсутствия данных о токсических элементах, лекарственных средств и плесени. Продукцию вновь допустят к продаже только после повторного и полного комплекса исследований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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