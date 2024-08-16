Непогода и отсутствие загара: где в Челябинске получить шоколадный оттенок кожи, как с островов

Стоимость посещения солярия в Челябинске составила от 18 до 62 рублей за минуту

16 августа 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Посещать солярий выгодно предлагается в студиях по абонементам Фото: Imago/TASS Из-за затяжных ливней и ураганов получить солнечный загар в Челябинской области стало почти невозможным. Однако стать обладателем загорелой кожи можно и другими способами, например с помощью солярия. О том, сколько стоит загар в ультрафиолетовых капсулах и какие услуги предоставляются в салонах и студиях — в подборке URA.RU. В Курчатовском районе стоимость посещения солярия составила от 18 до 35 рублей за минуту Студия Nail&BrowBar предоставляет услугу загара в мощном вертикальном турбосолярии за 18 рублей в минуту. В капсулах установлен трехступенчатый режим для оптимальной циркуляции воздуха во время сеанса. В зале пространства красоты можно выпить чай и кофе. В основном в Челябинске распространены вертикальные солярии Фото: Marko Milivojevic/pixnio.com/СС0 В салоне красоты L’orange стоимость посещение солярия составляет 35 рублей за одну минуту, также там можно приобрести абонемент на 50 минут за 1500 рублей и на 100 минут за 2800 рублей. Вертикальная капсула состоит из комбинированных ламп для защиты лица и зоны декольте. Сама процедура сопровождается музыкой, а после в распоряжении посетителя есть душ и минеральная вода. Салон красоты La Femme предлагает минуту за 35 рублей за одну минуту. Приобрести абонемент на 50 минут за 1600 рублей или на 100 минут за три тысячи рублей. Для посещения вертикального солярия можно дополнительно купить набор, состоящий из шапочки, стикини и салфетки за 30 рублей. Также есть крем-бар, где начальная стоимость кремов для загара начинается от 150 рублей. В Центральном районе предлагают получить моментальный или омолаживающий загар В студии «Культура загара» есть капсулы как для новичков, так и для хорошо загорелых людей Фото: Pauchok/goodfon.ru Семейный салон красоты «Венеция» отличился солярием с аквабризом, который увлажняет кожу и воздух. Одна минута в такой капсуле обойдется в 25 рублей. Абонементы начинаются от 30 минут за 660 рублей. За 60 минут загара придется отдать 1200 рублей, за 80 минут — 1550 рублей, за 100 — 1800 рублей. Там же можно приобрести все необходимое для солярия: крема, шапочки, стикини и тапочки. Разнообразие капсул с солярием как для новичков, так и для профи представлены в студии «Культура загара». Для начинающих рекомендуют солярий V7 за 35 рублей в минуту. Хорошо подготовленные и загорелые могут получить наиболее больший загар в кабинках Sun Vision и Luxura стоимостью 35 рублей в минуту и 45 рублей соответственно. Турбосолярий для самых загорелых в студии обойдется в 45 рублей в минуту. Также там предлагают омолаживающий загар, как в благоприятные часы на солнце за 50 рублей в минуту. Уточняется, что с клубной карты процедуры обойдутся дешевле, а также будет приходить несгораемый кешбэк. Студия красоты Casa di Bellezza имеет в своем арсенале коллагеновый солярий SonneX Magnum Collagen с светодиодным светом и 44 лампами, позволяющий создать на коже золотистый загар. В студии проводят индивидуальные консультации по использованию солярия и уходу за кожей, а также имеют широкий ассортимент различной уходовой косметики для загара. Минута в такой капсуле обойдется в 20 рублей. Дополнительно можно приобрести и процедурный набор. Горизонтальный солярий можно посетить в челябинском центре загара Фото: Marko Milivojevic/pixnio.com/СС0 Центр современного загара предлагает несколько видов услуг: классический солярий и с разными типами солнечных излучений. Моментальный загар можно получить в стандартном горизонтальном или вертикальном с ультрафиолетом. Цена разового посещения — 800 рублей, абонементов на пять сеансов — 3500 рублей, на десять сеансов — шесть тысяч рублей, а на 15 — 7500 рублей. Загар вида «КоллаТэн», состоящий из 25% красного света, 5% синего цвета и 70% ультрафиолета обойдется в 1200 рублей за один сеанс. В 5500 рублей обойдется пять сеансов, в десять тысяч рублей — десять сеансов, а в 13500 за 15 сеансов. В студии в Калининском районе проводят консультации по загару В студии загара «Бали» расположились три вертикальные кабинки с музыкальным сопровождением. Стоимость посещения начинается от 35 рублей в минуту. Существуют в студии и абонементы: за 1400 рублей на 50 минут (срок действия — два месяца) и за 2700 на 100 минут (со сроком действия — три месяца). Также предлагается проконсультироваться со специалистом и подобрать уход для улучшения результата. В Советском районе в стоимость сеанса входит набор для посещения солярия Находиться в солярии рекомендуют начать с пары минут, а далее постепенно увеличивать до десяти Фото: Fshtein/www.goodfon.ru В салоне красоты Biolage стоимость одной минуты пребывания в солярии равняется 62 рублям. Абонементы на 50 и 100 минут можно приобрести за 2600 рублей и 5200 рублей соответственно. Стандартные наборы для процедуры выдаются бесплатно. Сама капсула Ultra Tan имеет 52 лампы повышенной мощности, а также фильтры, которые нейтрализуют опасные излучения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за затяжных ливней и ураганов получить солнечный загар в Челябинской области стало почти невозможным. Однако стать обладателем загорелой кожи можно и другими способами, например с помощью солярия. О том, сколько стоит загар в ультрафиолетовых капсулах и какие услуги предоставляются в салонах и студиях — в подборке URA.RU. Студия Nail&BrowBar предоставляет услугу загара в мощном вертикальном турбосолярии за 18 рублей в минуту. В капсулах установлен трехступенчатый режим для оптимальной циркуляции воздуха во время сеанса. В зале пространства красоты можно выпить чай и кофе. В салоне красоты L’orange стоимость посещение солярия составляет 35 рублей за одну минуту, также там можно приобрести абонемент на 50 минут за 1500 рублей и на 100 минут за 2800 рублей. Вертикальная капсула состоит из комбинированных ламп для защиты лица и зоны декольте. Сама процедура сопровождается музыкой, а после в распоряжении посетителя есть душ и минеральная вода. Салон красоты La Femme предлагает минуту за 35 рублей за одну минуту. Приобрести абонемент на 50 минут за 1600 рублей или на 100 минут за три тысячи рублей. Для посещения вертикального солярия можно дополнительно купить набор, состоящий из шапочки, стикини и салфетки за 30 рублей. Также есть крем-бар, где начальная стоимость кремов для загара начинается от 150 рублей. Семейный салон красоты «Венеция» отличился солярием с аквабризом, который увлажняет кожу и воздух. Одна минута в такой капсуле обойдется в 25 рублей. Абонементы начинаются от 30 минут за 660 рублей. За 60 минут загара придется отдать 1200 рублей, за 80 минут — 1550 рублей, за 100 — 1800 рублей. Там же можно приобрести все необходимое для солярия: крема, шапочки, стикини и тапочки. Разнообразие капсул с солярием как для новичков, так и для профи представлены в студии «Культура загара». Для начинающих рекомендуют солярий V7 за 35 рублей в минуту. Хорошо подготовленные и загорелые могут получить наиболее больший загар в кабинках Sun Vision и Luxura стоимостью 35 рублей в минуту и 45 рублей соответственно. Турбосолярий для самых загорелых в студии обойдется в 45 рублей в минуту. Также там предлагают омолаживающий загар, как в благоприятные часы на солнце за 50 рублей в минуту. Уточняется, что с клубной карты процедуры обойдутся дешевле, а также будет приходить несгораемый кешбэк. Студия красоты Casa di Bellezza имеет в своем арсенале коллагеновый солярий SonneX Magnum Collagen с светодиодным светом и 44 лампами, позволяющий создать на коже золотистый загар. В студии проводят индивидуальные консультации по использованию солярия и уходу за кожей, а также имеют широкий ассортимент различной уходовой косметики для загара. Минута в такой капсуле обойдется в 20 рублей. Дополнительно можно приобрести и процедурный набор. Центр современного загара предлагает несколько видов услуг: классический солярий и с разными типами солнечных излучений. Моментальный загар можно получить в стандартном горизонтальном или вертикальном с ультрафиолетом. Цена разового посещения — 800 рублей, абонементов на пять сеансов — 3500 рублей, на десять сеансов — шесть тысяч рублей, а на 15 — 7500 рублей. Загар вида «КоллаТэн», состоящий из 25% красного света, 5% синего цвета и 70% ультрафиолета обойдется в 1200 рублей за один сеанс. В 5500 рублей обойдется пять сеансов, в десять тысяч рублей — десять сеансов, а в 13500 за 15 сеансов. В студии загара «Бали» расположились три вертикальные кабинки с музыкальным сопровождением. Стоимость посещения начинается от 35 рублей в минуту. Существуют в студии и абонементы: за 1400 рублей на 50 минут (срок действия — два месяца) и за 2700 на 100 минут (со сроком действия — три месяца). Также предлагается проконсультироваться со специалистом и подобрать уход для улучшения результата. В салоне красоты Biolage стоимость одной минуты пребывания в солярии равняется 62 рублям. Абонементы на 50 и 100 минут можно приобрести за 2600 рублей и 5200 рублей соответственно. Стандартные наборы для процедуры выдаются бесплатно. Сама капсула Ultra Tan имеет 52 лампы повышенной мощности, а также фильтры, которые нейтрализуют опасные излучения.