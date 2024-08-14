Друг командира ВСУ, участвующего в боях под Курском, шокирован его действиями

15 августа 2024 в 07:41 Размер текста - 17 +

Друг детства Ишкулова Дмитрий не понимает, кто подтолкнул его пойти на Курскую область Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Друг детства фигуранта уголовного дела о нападении под Курском командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий, живущий в России, шокирован его участием во вторжении в регион. Он не понимает, кто заставил Ишкулова пойти на такой шаг, ведь в детстве они относились к России как к «старшему брату». «А то, что сейчас происходит [в Курской области и участие в этом Ишкулова], для меня самого неожиданно», — сказал Дмитрий, его слова передает РИА Новости. Он также выразил недоумение по поводу действий Ишкулова и упомянул шок от событий в Донбассе, где «люди, которые на весь телевизор кричат, что они за Бандеру, стояли в почетном карауле на вечном огне на 9 Мая, а теперь все наоборот». Дмитрий также поделился воспоминаниями о своем детстве в Скадовске, отмечая, что тогда они с Ишкуловым относились к России как к «старшему брату». Он не понимает, кто заставил командира одной из бригад ВСУ пойти под Курск, и что им двигало в этот момент. Ранее Следственный комитет РФ опубликовал имена фигурантов уголовного дела, связанного с действиями ВСУ в Курской области. Так, командиры 22-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов стали основными подозреваемыми в рамках данного дела. Он подозреваются в совершении террористического акта, покушении на убийство и само убийство, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Друг детства фигуранта уголовного дела о нападении под Курском командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий, живущий в России, шокирован его участием во вторжении в регион. Он не понимает, кто заставил Ишкулова пойти на такой шаг, ведь в детстве они относились к России как к «старшему брату». «А то, что сейчас происходит [в Курской области и участие в этом Ишкулова], для меня самого неожиданно», — сказал Дмитрий, его слова передает РИА Новости. Он также выразил недоумение по поводу действий Ишкулова и упомянул шок от событий в Донбассе, где «люди, которые на весь телевизор кричат, что они за Бандеру, стояли в почетном карауле на вечном огне на 9 Мая, а теперь все наоборот». Дмитрий также поделился воспоминаниями о своем детстве в Скадовске, отмечая, что тогда они с Ишкуловым относились к России как к «старшему брату». Он не понимает, кто заставил командира одной из бригад ВСУ пойти под Курск, и что им двигало в этот момент. Ранее Следственный комитет РФ опубликовал имена фигурантов уголовного дела, связанного с действиями ВСУ в Курской области. Так, командиры 22-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов стали основными подозреваемыми в рамках данного дела. Он подозреваются в совершении террористического акта, покушении на убийство и само убийство, передает «Национальная служба новостей».