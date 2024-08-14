14 августа 2024

Друг командира ВСУ, участвующего в боях под Курском, шокирован его действиями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, гранатомет, рпг, штурм, всу, чвк, наемник, штурмовик,  stock
Друг детства Ишкулова Дмитрий не понимает, кто подтолкнул его пойти на Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Друг детства фигуранта уголовного дела о нападении под Курском командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий, живущий в России, шокирован его участием во вторжении в регион. Он не понимает, кто заставил Ишкулова пойти на такой шаг, ведь в детстве они относились к России как к «старшему брату».

«А то, что сейчас происходит [в Курской области и участие в этом Ишкулова], для меня самого неожиданно», — сказал Дмитрий, его слова передает РИА Новости. Он также выразил недоумение по поводу действий Ишкулова и упомянул шок от событий в Донбассе, где «люди, которые на весь телевизор кричат, что они за Бандеру, стояли в почетном карауле на вечном огне на 9 Мая, а теперь все наоборот».

Дмитрий также поделился воспоминаниями о своем детстве в Скадовске, отмечая, что тогда они с Ишкуловым относились к России как к «старшему брату». Он не понимает, кто заставил командира одной из бригад ВСУ пойти под Курск, и что им двигало в этот момент.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал имена фигурантов уголовного дела, связанного с действиями ВСУ в Курской области. Так, командиры 22-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов стали основными подозреваемыми в рамках данного дела. Он подозреваются в совершении террористического акта, покушении на убийство и само убийство, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Друг детства фигуранта уголовного дела о нападении под Курском командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий, живущий в России, шокирован его участием во вторжении в регион. Он не понимает, кто заставил Ишкулова пойти на такой шаг, ведь в детстве они относились к России как к «старшему брату». «А то, что сейчас происходит [в Курской области и участие в этом Ишкулова], для меня самого неожиданно», — сказал Дмитрий, его слова передает РИА Новости. Он также выразил недоумение по поводу действий Ишкулова и упомянул шок от событий в Донбассе, где «люди, которые на весь телевизор кричат, что они за Бандеру, стояли в почетном карауле на вечном огне на 9 Мая, а теперь все наоборот». Дмитрий также поделился воспоминаниями о своем детстве в Скадовске, отмечая, что тогда они с Ишкуловым относились к России как к «старшему брату». Он не понимает, кто заставил командира одной из бригад ВСУ пойти под Курск, и что им двигало в этот момент. Ранее Следственный комитет РФ опубликовал имена фигурантов уголовного дела, связанного с действиями ВСУ в Курской области. Так, командиры 22-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов стали основными подозреваемыми в рамках данного дела. Он подозреваются в совершении террористического акта, покушении на убийство и само убийство, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...