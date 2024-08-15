Атака ВСУ на Курскую область была стратегической ошибкой Украины. Об этом сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его мнению, удар по российскому региону ускорило приближение Киева к поражению в конфликте с РФ.
«Нападение Украину на Курскую область стало крупным стратегическим просчетом, который ускорит ее поражение», — посчитал аналитик в своем материале для портала Responsible Statecraft. Миршаймер уверен, что нападение на Курскую область станет причиной ускорения поражения Украины в конфликте с Россией. По его словам, ВСУ понесли значительные потери, что в условиях конфликта на истощение критично, поскольку важно соотношение потерь, а не территориальные приобретения.
Эксперт также указал на рискованность перемещения опытных украинских подразделений из критически важных районов на востоке страны в Курскую область. Такие действия, по мнению Миршаймера, могут еще больше усилить уже несимметричный баланс сил в пользу России на восточном фронте.
Согласно заявлению генерал-майора Апти Алаудинова из спецподразделения «Ахмат», Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали 12 тысяч военнослужащих для нападения на Курскую область. Главная цель украинских сил заключалась в попытке захвата Курской атомной электростанции (АЭС) с последующим выдвижением ультиматума России. Однако планы нападающих потерпели крах благодаря успешным действиям российских войск.
Для атаки про российскому региону Украина перебросила ряд своих подразделений с наиболее активных зон боевых действий. Киев не смог отвлечь внимание Российской армии от других ключевых точек конфликта, напротив — ВС РФ продолжают демонстрировать успехи в зоне конфликта. В частности группировка войск «Центр» освободила от ВСУ населенный пункт Ивановка в Донецкой Народной Республики.
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