Роспотребнадзор снял контроль над затопленными челябинскими территориями

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области 16 августа сняло с контроля санитарно-эпидемиологическую обстановку в связи с затоплением. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обстановка стала стабильной.
«Управлением снимается контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе в связи с подтоплением территорий. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в области, в том числе в территориях, подвергшихся подтоплению, стабильная», — заявили в офисе Роспотребнадзора.
С 27 июля по 16 августа специалисты взяли 489 проб воды. В результате лабораторных исследований ресурсоснабжающие организации получили предписания увеличить дозировку хлора для соответствия гигиеническим нормам питьевой воды.
На подтопленных территориях провели дезинфекцию. Групповых или вспышечных заболеваний зарегистрировано не было. В рамках профилактических мер против вирусного гепатита А вакцинировано 453 человека, включая 113 детей. Контроль прекратили после снятия режима чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. За прошедшее время ответственные службы занимались осушением жилых домов и территорий, очищали и дезинфицировали инфраструктуру.
После длительных осадков, вызванных приходом циклона в конце июля, Челябинская область столкнулась с серьезными затоплениями. В связи с прорывом дамбы на Киалимском водохранилище в Карабаше 26 июля и последующими событиями в некоторых районах был объявлен режим ЧС. В настоящий период режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне отменен, жилые зоны и инфраструктура освобождены от воды. Пострадавшие получат компенсации в зависимости от уровня ущерба их жилью и имуществу.
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