Косметолог заявила об омолаживающем эффекте грибов

Грибы в составе кремов и масок могут избавить от кожных заболеваний и предотвратить старение кожи. Об этом сообщила химик-косметолог, основатель бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.
«Грибы в составе косметических средств могут помочь избавиться от кожных заболеваний и омолодить ее. Одни из самых популярных — это шиитаке, мукоры и трюфель», — сказала Ткаченко в разговоре с «Известиями». Она добавила, что, согласно исследованию Университета штата Пенсильвания, грибы являются источников антиоксидантов, которые способны замедлить старение организма человека.
По словам специалиста, мировые бренды уже давно включают грибные экстракты в свои продукты, ценя их за увлажняющие и отшелушивающие свойства. Также Ткаченко выделила полезные антиоксидантные свойства лисичек и боровиков и способность хитина в их составе очищать кожу и сужать поры. В дополнение к этому эксперт подчеркнула положительное влияние грибных компонентов на кровообращение, уровень сахара в крови и нервную систему.
Ранее доктор наук Аржана Бычкова раскрыла самый эффективный способ омоложения без инъекций. По ее словам, экзосомы, мельчайшие частицы, присутствующие в каждом живом организме, способны оказывать омолаживающее действие, сопоставимое с эффектом от инъекционных процедур.
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