Косметолог заявила об омолаживающем эффекте грибов

Косметолог Ткаченко: грибы способны предотвратить старение кожи
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы в составе кремов могут омолодить кожу, заявила косметолог Наталья Ткаченко
Грибы в составе кремов могут омолодить кожу, заявила косметолог Наталья Ткаченко Фото:

Грибы в составе кремов и масок могут избавить от кожных заболеваний и предотвратить старение кожи. Об этом сообщила химик-косметолог, основатель бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.

«Грибы в составе косметических средств могут помочь избавиться от кожных заболеваний и омолодить ее. Одни из самых популярных — это шиитаке, мукоры и трюфель», — сказала Ткаченко в разговоре с «Известиями». Она добавила, что, согласно исследованию Университета штата Пенсильвания, грибы являются источников антиоксидантов, которые способны замедлить старение организма человека.

По словам специалиста, мировые бренды уже давно включают грибные экстракты в свои продукты, ценя их за увлажняющие и отшелушивающие свойства. Также Ткаченко выделила полезные антиоксидантные свойства лисичек и боровиков и способность хитина в их составе очищать кожу и сужать поры. В дополнение к этому эксперт подчеркнула положительное влияние грибных компонентов на кровообращение, уровень сахара в крови и нервную систему.

Ранее доктор наук Аржана Бычкова раскрыла самый эффективный способ омоложения без инъекций. По ее словам, экзосомы, мельчайшие частицы, присутствующие в каждом живом организме, способны оказывать омолаживающее действие, сопоставимое с эффектом от инъекционных процедур.

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Грибы в составе кремов и масок могут избавить от кожных заболеваний и предотвратить старение кожи. Об этом сообщила химик-косметолог, основатель бренда Roz Mary Наталья Ткаченко. «Грибы в составе косметических средств могут помочь избавиться от кожных заболеваний и омолодить ее. Одни из самых популярных — это шиитаке, мукоры и трюфель», — сказала Ткаченко в разговоре с «Известиями». Она добавила, что, согласно исследованию Университета штата Пенсильвания, грибы являются источников антиоксидантов, которые способны замедлить старение организма человека. По словам специалиста, мировые бренды уже давно включают грибные экстракты в свои продукты, ценя их за увлажняющие и отшелушивающие свойства. Также Ткаченко выделила полезные антиоксидантные свойства лисичек и боровиков и способность хитина в их составе очищать кожу и сужать поры. В дополнение к этому эксперт подчеркнула положительное влияние грибных компонентов на кровообращение, уровень сахара в крови и нервную систему. Ранее доктор наук Аржана Бычкова раскрыла самый эффективный способ омоложения без инъекций. По ее словам, экзосомы, мельчайшие частицы, присутствующие в каждом живом организме, способны оказывать омолаживающее действие, сопоставимое с эффектом от инъекционных процедур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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