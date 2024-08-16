Десятки пар поженились на День города в Екатеринбурге. Фото

17 августа 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Главный приз достался семье Серебрянниковых Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в честь 301-летия 20 пар расписались в рамках проекта «Городская свадьба» в Историческом сквере. Обладателями сертификата на свадебное путешествия стала семья работников РЖД, передает корреспондент URA.RU. Традиции уже более 40 лет. Пары представляли каждый район Екатеринбурга. Впервые участвовали новобрачные из Академического района. Ведущие в начале, словно хвастаясь перед молодоженами, заявили, что уже два года в браке. Затем на сцену поднялась ведущая и объявила пары — мужем и женой. Продолжилась церемония свадебным вальсом. Главный приз достался семье Серебрянниковых. Они — работники РЖД, Алексей — начальник станции. Его супругу зовут Юлией. Им достался сертификат на свадебное путешествие на один миллион рублей. Супруги признались, что не ожидали, что станут обладателями приза. «Мы были к этому не готовы, мы даже не думали об этом (о том, куда полетят отдыхать — прим. URA.RU)… У меня жена хотела в Париже побывать и в Чехии», — поделился Алексей. Другим молодоженам вручили серебряные монеты. Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в честь 301-летия 20 пар расписались в рамках проекта «Городская свадьба» в Историческом сквере. Обладателями сертификата на свадебное путешествия стала семья работников РЖД, передает корреспондент URA.RU. Традиции уже более 40 лет. Пары представляли каждый район Екатеринбурга. Впервые участвовали новобрачные из Академического района. Ведущие в начале, словно хвастаясь перед молодоженами, заявили, что уже два года в браке. Затем на сцену поднялась ведущая и объявила пары — мужем и женой. Продолжилась церемония свадебным вальсом. Главный приз достался семье Серебрянниковых. Они — работники РЖД, Алексей — начальник станции. Его супругу зовут Юлией. Им достался сертификат на свадебное путешествие на один миллион рублей. Супруги признались, что не ожидали, что станут обладателями приза. «Мы были к этому не готовы, мы даже не думали об этом (о том, куда полетят отдыхать — прим. URA.RU)… У меня жена хотела в Париже побывать и в Чехии», — поделился Алексей. Другим молодоженам вручили серебряные монеты.