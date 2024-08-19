Прокуратура проверит челябинский детсад после сообщений о клопах

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Прокуратура проведет проверку детского сада Фото:

Прокуратура организовала проверку по сообщению о клопах в детском сад № 439 Челябинска. Об этом URA.RU сообщили 19 августа в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Надзорные мероприятия запланированы с участием специалистов Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в ходе которых будет проверено санитарное состояние помещений и наличие очагов распространения насекомых. По результатам проверки будет дана оценка законности и достаточности действий руководства образовательного учреждения, направленных на профилактику и устранение выявленных нарушений», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

О клопах в детском саду сообщили родители, чьи дети вернулись домой искусанными. На претензии руководство дошкольного учреждения заявило, что это просто жуки. Проблемой с насекомыми в детском саду заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководству регионального следкома доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

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Прокуратура организовала проверку по сообщению о клопах в детском сад № 439 Челябинска. Об этом URA.RU сообщили 19 августа в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «Надзорные мероприятия запланированы с участием специалистов Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в ходе которых будет проверено санитарное состояние помещений и наличие очагов распространения насекомых. По результатам проверки будет дана оценка законности и достаточности действий руководства образовательного учреждения, направленных на профилактику и устранение выявленных нарушений», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. О клопах в детском саду сообщили родители, чьи дети вернулись домой искусанными. На претензии руководство дошкольного учреждения заявило, что это просто жуки. Проблемой с насекомыми в детском саду заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководству регионального следкома доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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