19 августа 2024

«Почта России» ответила на данные об обысках в Германии

«Почта России»: доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Пермь, почта, почта россии
В Берлине арестованы активы дочерней компании «Почты России» Фото:

Работа дочерней компании «Почты России» в Германии RusPost GmbH подверглась обыскам, однако это не повлияет на интересы клиентов главной почтовой организации. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

«Доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме», — подчеркнули в «Почте России», передает РБК. Так они прокомментировали ситуацию с дочерней компанией.

Немецкие таможенники провели обыски в помещениях RusPost GmbH и еще одной неуточненной компании, как сообщает Tagesspiegel. Операция привлекла более 100 сотрудников таможни, которые искали имущество для возможного ареста. Главное таможенное управление Германии 13 августа также упомянуло об обысках в двух компаниях в контексте санкций ЕС, связанных с событиями на Украине.

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Работа дочерней компании «Почты России» в Германии RusPost GmbH подверглась обыскам, однако это не повлияет на интересы клиентов главной почтовой организации. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России». «Доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме», — подчеркнули в «Почте России», передает РБК. Так они прокомментировали ситуацию с дочерней компанией. Немецкие таможенники провели обыски в помещениях RusPost GmbH и еще одной неуточненной компании, как сообщает Tagesspiegel. Операция привлекла более 100 сотрудников таможни, которые искали имущество для возможного ареста. Главное таможенное управление Германии 13 августа также упомянуло об обысках в двух компаниях в контексте санкций ЕС, связанных с событиями на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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