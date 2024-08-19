«Почта России» ответила на данные об обысках в Германии

«Почта России»: доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме

20 августа 2024 в 01:02 Размер текста - 17 +

В Берлине арестованы активы дочерней компании «Почты России» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Работа дочерней компании «Почты России» в Германии RusPost GmbH подверглась обыскам, однако это не повлияет на интересы клиентов главной почтовой организации. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России». «Доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме», — подчеркнули в «Почте России», передает РБК. Так они прокомментировали ситуацию с дочерней компанией. Немецкие таможенники провели обыски в помещениях RusPost GmbH и еще одной неуточненной компании, как сообщает Tagesspiegel. Операция привлекла более 100 сотрудников таможни, которые искали имущество для возможного ареста. Главное таможенное управление Германии 13 августа также упомянуло об обысках в двух компаниях в контексте санкций ЕС, связанных с событиями на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работа дочерней компании «Почты России» в Германии RusPost GmbH подверглась обыскам, однако это не повлияет на интересы клиентов главной почтовой организации. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России». «Доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме», — подчеркнули в «Почте России», передает РБК. Так они прокомментировали ситуацию с дочерней компанией. Немецкие таможенники провели обыски в помещениях RusPost GmbH и еще одной неуточненной компании, как сообщает Tagesspiegel. Операция привлекла более 100 сотрудников таможни, которые искали имущество для возможного ареста. Главное таможенное управление Германии 13 августа также упомянуло об обысках в двух компаниях в контексте санкций ЕС, связанных с событиями на Украине.