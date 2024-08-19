Из офисника в центре Екатеринбурга эвакуировались 600 человек

Из здания отеля «Онегин» и офисника в центре Екатеринбурга эвакуировались 600 человек. Задымление началось из-за загоревшегося светильника. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В подвале 14-этажного административного здания горел светильник. Возгорание потушено до прибытия огнеборцев. Самостоятельно из здания эвакуировались 600 человек», — пояснили в ведомстве. На вызов приехали 14 спасателей и пять единиц спецтехники.
Отмечается, что в тепловом пункте подвального помещения произошло задымление площадью 10 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, работа офиса продолжилась в текущем режиме.
Эвакуация сотрудников началась примерно в 12:00. На улице Розы Люксембург скопились работники, ожидавшие тушения очага пожара.
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