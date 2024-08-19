19 августа 2024

Из офисника в центре Екатеринбурга эвакуировались 600 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, отель онегин
Эвакуация из здания началась примерно в 12:00 Фото:

Из здания отеля «Онегин» и офисника в центре Екатеринбурга эвакуировались 600 человек. Задымление началось из-за загоревшегося светильника. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В подвале 14-этажного административного здания горел светильник. Возгорание потушено до прибытия огнеборцев. Самостоятельно из здания эвакуировались 600 человек», — пояснили в ведомстве. На вызов приехали 14 спасателей и пять единиц спецтехники.

Отмечается, что в тепловом пункте подвального помещения произошло задымление площадью 10 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, работа офиса продолжилась в текущем режиме.

Эвакуация сотрудников началась примерно в 12:00. На улице Розы Люксембург скопились работники, ожидавшие тушения очага пожара.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из здания отеля «Онегин» и офисника в центре Екатеринбурга эвакуировались 600 человек. Задымление началось из-за загоревшегося светильника. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В подвале 14-этажного административного здания горел светильник. Возгорание потушено до прибытия огнеборцев. Самостоятельно из здания эвакуировались 600 человек», — пояснили в ведомстве. На вызов приехали 14 спасателей и пять единиц спецтехники. Отмечается, что в тепловом пункте подвального помещения произошло задымление площадью 10 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, работа офиса продолжилась в текущем режиме. Эвакуация сотрудников началась примерно в 12:00. На улице Розы Люксембург скопились работники, ожидавшие тушения очага пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...