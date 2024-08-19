Из офисника в центре Екатеринбурга эвакуировались 600 человек

20 августа 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Эвакуация из здания началась примерно в 12:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из здания отеля «Онегин» и офисника в центре Екатеринбурга эвакуировались 600 человек. Задымление началось из-за загоревшегося светильника. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В подвале 14-этажного административного здания горел светильник. Возгорание потушено до прибытия огнеборцев. Самостоятельно из здания эвакуировались 600 человек», — пояснили в ведомстве. На вызов приехали 14 спасателей и пять единиц спецтехники. Отмечается, что в тепловом пункте подвального помещения произошло задымление площадью 10 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, работа офиса продолжилась в текущем режиме. Эвакуация сотрудников началась примерно в 12:00. На улице Розы Люксембург скопились работники, ожидавшие тушения очага пожара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из здания отеля «Онегин» и офисника в центре Екатеринбурга эвакуировались 600 человек. Задымление началось из-за загоревшегося светильника. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В подвале 14-этажного административного здания горел светильник. Возгорание потушено до прибытия огнеборцев. Самостоятельно из здания эвакуировались 600 человек», — пояснили в ведомстве. На вызов приехали 14 спасателей и пять единиц спецтехники. Отмечается, что в тепловом пункте подвального помещения произошло задымление площадью 10 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, работа офиса продолжилась в текущем режиме. Эвакуация сотрудников началась примерно в 12:00. На улице Розы Люксембург скопились работники, ожидавшие тушения очага пожара.