Появились кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке

21 августа 2024 в 06:27 Размер текста - 17 +

ВСУ бросили позиции в Нью-Йорке Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики ВСУ бросили свои позиции в поселке Нью-Йорк, расположенном в Донецкой Народной Республике. Соответствующие кадры появились в Сети. «На кадрах, снятых российскими бойцами, показан один из брошенных блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из ролика следует, что бойцы ВСУ ушли с позиций, оставив практически все вещи, в том числе — западное оружие», — сообщают «Известия» и публикуют видео. Ранее командир украинского артиллерийско-разведывательного подразделения Сифонеско раскрыл, почему Украине придется отступить на фронте. По его словам, Россия обладает большим количеством снарядов, чем ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боевики ВСУ бросили свои позиции в поселке Нью-Йорк, расположенном в Донецкой Народной Республике. Соответствующие кадры появились в Сети. «На кадрах, снятых российскими бойцами, показан один из брошенных блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из ролика следует, что бойцы ВСУ ушли с позиций, оставив практически все вещи, в том числе — западное оружие», — сообщают «Известия» и публикуют видео. Ранее командир украинского артиллерийско-разведывательного подразделения Сифонеско раскрыл, почему Украине придется отступить на фронте. По его словам, Россия обладает большим количеством снарядов, чем ВСУ.