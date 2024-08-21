Появились кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке

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ВСУ бросили позиции в Нью-Йорке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боевики ВСУ бросили свои позиции в поселке Нью-Йорк, расположенном в Донецкой Народной Республике. Соответствующие кадры появились в Сети.

«На кадрах, снятых российскими бойцами, показан один из брошенных блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из ролика следует, что бойцы ВСУ ушли с позиций, оставив практически все вещи, в том числе — западное оружие», — сообщают «Известия» и публикуют видео.

Ранее командир украинского артиллерийско-разведывательного подразделения Сифонеско раскрыл, почему Украине придется отступить на фронте. По его словам, Россия обладает большим количеством снарядов, чем ВСУ.

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Боевики ВСУ бросили свои позиции в поселке Нью-Йорк, расположенном в Донецкой Народной Республике. Соответствующие кадры появились в Сети. «На кадрах, снятых российскими бойцами, показан один из брошенных блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из ролика следует, что бойцы ВСУ ушли с позиций, оставив практически все вещи, в том числе — западное оружие», — сообщают «Известия» и публикуют видео. Ранее командир украинского артиллерийско-разведывательного подразделения Сифонеско раскрыл, почему Украине придется отступить на фронте. По его словам, Россия обладает большим количеством снарядов, чем ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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