Появились кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке

Боевики ВСУ бросили свои позиции в поселке Нью-Йорк, расположенном в Донецкой Народной Республике. Соответствующие кадры появились в Сети.
«На кадрах, снятых российскими бойцами, показан один из брошенных блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из ролика следует, что бойцы ВСУ ушли с позиций, оставив практически все вещи, в том числе — западное оружие», — сообщают «Известия» и публикуют видео.
Ранее командир украинского артиллерийско-разведывательного подразделения Сифонеско раскрыл, почему Украине придется отступить на фронте. По его словам, Россия обладает большим количеством снарядов, чем ВСУ.
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