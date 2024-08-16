У Вооруженных сил РФ намного больше военных, оружия и боеприпасов, по этой причине Вооруженным силам Украины придется отступить. Об этом рассказал командир артиллерийско-разведывательного подразделения ВСУ Сифонеско.
«У русских всего больше, чем у нас — больше людей, больше оружия, больше снарядов, больше боеприпасов», — заявил Сифонеско американскому изданию The Wall Street Journal. Он добавил, что из-за этой проблемы ВСУ в конечном итоге придется отступить.
По словам командира, его подразделения полагаются на беспилотники, которые восполняют нехватку артиллерии. Эффективность беспилотников также падает из-за роста активности российских электронных глушилок, которые прерывают связь между устройством и операторами. Сифонеско заявил, что лишь половина БПЛА долетает до целей.
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