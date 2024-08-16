Комбат ВСУ назвал одну причину, по которой Украине придется отступить

Комбат ВСУ Сифонеско: у РФ больше оружия, из-за этого Украине придется отступить
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ВСУ уступают российской армии по количеству вооружения, пишет WSJ
ВСУ уступают российской армии по количеству вооружения, пишет WSJ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У Вооруженных сил РФ намного больше военных, оружия и боеприпасов, по этой причине Вооруженным силам Украины придется отступить. Об этом рассказал командир артиллерийско-разведывательного подразделения ВСУ Сифонеско.

«У русских всего больше, чем у нас — больше людей, больше оружия, больше снарядов, больше боеприпасов», — заявил Сифонеско американскому изданию The Wall Street Journal. Он добавил, что из-за этой проблемы ВСУ в конечном итоге придется отступить.

По словам командира, его подразделения полагаются на беспилотники, которые восполняют нехватку артиллерии. Эффективность беспилотников также падает из-за роста активности российских электронных глушилок, которые прерывают связь между устройством и операторами. Сифонеско заявил, что лишь половина БПЛА долетает до целей.

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У Вооруженных сил РФ намного больше военных, оружия и боеприпасов, по этой причине Вооруженным силам Украины придется отступить. Об этом рассказал командир артиллерийско-разведывательного подразделения ВСУ Сифонеско. «У русских всего больше, чем у нас — больше людей, больше оружия, больше снарядов, больше боеприпасов», — заявил Сифонеско американскому изданию The Wall Street Journal. Он добавил, что из-за этой проблемы ВСУ в конечном итоге придется отступить. По словам командира, его подразделения полагаются на беспилотники, которые восполняют нехватку артиллерии. Эффективность беспилотников также падает из-за роста активности российских электронных глушилок, которые прерывают связь между устройством и операторами. Сифонеско заявил, что лишь половина БПЛА долетает до целей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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