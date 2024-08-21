Свердловский замминистра вышел на работу после слухов про обыски

21 августа 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Игорь Чикризов находится в должности замминистра уже 16 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов вышел на работу на фоне слухов о том, что 16 августа в отношении него проходили оперативно-следственные мероприятия. Об этом URA.RU сообщил коллега Чикризова. «Чикризов был на работе 16 августа. И пришел 19-го, в понедельник», — поделился собеседник. Сам Чикризов на звонки корреспондента не ответил. Обыски, по слухам, также могли проходить у Елены Васильевой, которая до недавнего времени возглавляла один из отделов министерства ЖКХ. Два месяца назад она ушла оттуда — по одной версии, из-за конфликта с министром Николаем Смирновым, по другой, в поисках более высокой должности. Сейчас Васильева работает заместителем главы департамента по развитию туризма в Свердловской области. На звонок URA.RU она ответила, но от комментариев отказалась. Источники URA.RU утверждали, что обыски могли проходить по местам жительства чиновников. Официально эта информация не подтверждалась. В департаменте информполитики региона заявляли: «Первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов продолжает исполнение служебных обязанностей. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области оказывает полное содействие текущей работе органов внутренних дел». А губернатор Евгений Куйвашев, прилетевший из отпуска 17 августа, говорил, что информацией о возможном визите силовиков к статусным госслужащим не располагает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов вышел на работу на фоне слухов о том, что 16 августа в отношении него проходили оперативно-следственные мероприятия. Об этом URA.RU сообщил коллега Чикризова. «Чикризов был на работе 16 августа. И пришел 19-го, в понедельник», — поделился собеседник. Сам Чикризов на звонки корреспондента не ответил. Обыски, по слухам, также могли проходить у Елены Васильевой, которая до недавнего времени возглавляла один из отделов министерства ЖКХ. Два месяца назад она ушла оттуда — по одной версии, из-за конфликта с министром Николаем Смирновым, по другой, в поисках более высокой должности. Сейчас Васильева работает заместителем главы департамента по развитию туризма в Свердловской области. На звонок URA.RU она ответила, но от комментариев отказалась. Источники URA.RU утверждали, что обыски могли проходить по местам жительства чиновников. Официально эта информация не подтверждалась. В департаменте информполитики региона заявляли: «Первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов продолжает исполнение служебных обязанностей. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области оказывает полное содействие текущей работе органов внутренних дел». А губернатор Евгений Куйвашев, прилетевший из отпуска 17 августа, говорил, что информацией о возможном визите силовиков к статусным госслужащим не располагает.