В Копейске построят 16-этажный ЖК на месте старого здания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сведения о строительстве 16-этажной высотки внесли в реестр 20 августа
Сведения о строительстве 16-этажной высотки внесли в реестр 20 августа Фото:

В Копейске Челябинской области на месте старого жилого дома по улице Республиканской построят новый 16-этажный жилой комплекс. Проект получил положительное заключение экспертной организации «Экспертиза и контроль качества проектов», сообщается на сайте Госреестра.

«Строительство 16-этажного жилого дома в Копейске по улице Республиканской, 15. Проект получил положительное заключение экспертной организации „Экспертиза и контроль качества проектов“», — сообщается на портале.

Строительством 16-этажной высотки займется ООО «Горстрой». Согласно сервису «Сбис», компания основана в апреле 2013 года. Она занимается возведением жилых и нежилых зданий. Директором является Руслан Нугманов. Владеет фирмой Татьяна Гожева, проживающая в Копейске. Также она является индивидуальным предпринимателем и владельцем ООО «Эском», которое специализируется на строительстве зданий.

Строительство 16-этажного жилого дома в Копейске будет вестись по улице Республиканской, 15
Строительство 16-этажного жилого дома в Копейске будет вестись по улице Республиканской, 15
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске Челябинской области на месте старого жилого дома по улице Республиканской построят новый 16-этажный жилой комплекс. Проект получил положительное заключение экспертной организации «Экспертиза и контроль качества проектов», сообщается на сайте Госреестра. «Строительство 16-этажного жилого дома в Копейске по улице Республиканской, 15. Проект получил положительное заключение экспертной организации „Экспертиза и контроль качества проектов“», — сообщается на портале. Строительством 16-этажной высотки займется ООО «Горстрой». Согласно сервису «Сбис», компания основана в апреле 2013 года. Она занимается возведением жилых и нежилых зданий. Директором является Руслан Нугманов. Владеет фирмой Татьяна Гожева, проживающая в Копейске. Также она является индивидуальным предпринимателем и владельцем ООО «Эском», которое специализируется на строительстве зданий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...