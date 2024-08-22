В Копейске Челябинской области на месте старого жилого дома по улице Республиканской построят новый 16-этажный жилой комплекс. Проект получил положительное заключение экспертной организации «Экспертиза и контроль качества проектов», сообщается на сайте Госреестра.
«Строительство 16-этажного жилого дома в Копейске по улице Республиканской, 15. Проект получил положительное заключение экспертной организации „Экспертиза и контроль качества проектов“», — сообщается на портале.
Строительством 16-этажной высотки займется ООО «Горстрой». Согласно сервису «Сбис», компания основана в апреле 2013 года. Она занимается возведением жилых и нежилых зданий. Директором является Руслан Нугманов. Владеет фирмой Татьяна Гожева, проживающая в Копейске. Также она является индивидуальным предпринимателем и владельцем ООО «Эском», которое специализируется на строительстве зданий.
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