Челябинский предприниматель Дмитрий Шуховцев построит клуб здоровья в Курчатовском районе Челябинска. С этой целью бизнесмен намерен реконструировать двухэтажное здание площадью 615 квадратных метров. Разрешение на переделку здания выдала мэрия, сообщается на сайте.
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (реконструкция нежилого здания (клуб здоровья), в зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах стабилизации. Объект расположен по улице Шершневской, 68 в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.
С 14 июня по 12 июля 2024 года состоялись общественные обсуждения по проекту. В связи с новыми требованиями застройки было необходимо увеличить процент озеленения территории. Теперь там появятся кустарники и деревья.
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