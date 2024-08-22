Власти Челябинска разрешили бизнесмену строить клуб на северо-западе. Скрин

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Клуб здоровья постоят в Курчатовском районе города
Клуб здоровья постоят в Курчатовском районе города Фото:

Челябинский предприниматель Дмитрий Шуховцев построит клуб здоровья в Курчатовском районе Челябинска. С этой целью бизнесмен намерен реконструировать двухэтажное здание площадью 615 квадратных метров. Разрешение на переделку здания выдала мэрия, сообщается на сайте.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (реконструкция нежилого здания (клуб здоровья), в зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах стабилизации. Объект расположен по улице Шершневской, 68 в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.

С 14 июня по 12 июля 2024 года состоялись общественные обсуждения по проекту. В связи с новыми требованиями застройки было необходимо увеличить процент озеленения территории. Теперь там появятся кустарники и деревья. 

Клуб здоровья планируется возвести в Курчатовском районе
Клуб здоровья планируется возвести в Курчатовском районе
Фото:

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Челябинский предприниматель Дмитрий Шуховцев построит клуб здоровья в Курчатовском районе Челябинска. С этой целью бизнесмен намерен реконструировать двухэтажное здание площадью 615 квадратных метров. Разрешение на переделку здания выдала мэрия, сообщается на сайте. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (реконструкция нежилого здания (клуб здоровья), в зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах стабилизации. Объект расположен по улице Шершневской, 68 в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте. С 14 июня по 12 июля 2024 года состоялись общественные обсуждения по проекту. В связи с новыми требованиями застройки было необходимо увеличить процент озеленения территории. Теперь там появятся кустарники и деревья. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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