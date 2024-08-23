Харрис пообещала поддержку Украине на посту президента США

В случае своей победы на выборах кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом она рассказала на Национальном съезде демократов в Чикаго.
«Как президент я буду решительно поддерживать Украину», — передает слова Харрис Bloomberg. Она добавила, что также продолжит поддерживать и союзников по НАТО.
Выступая на съезде демократов в Чикаго, она обвинила кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в поддержке СВО на Украине. Кроме того она напомнила о планах бизнесмена по выходу США из НАТО.
Камала Харрис официально согласилась баллотироваться на пост главы государства от Демократической партии. Она обещает быть президентом для всех американцев и ставить страну выше личных интересов. Харрис заявила о своей приверженности основным принципам Америки и о важности предстоящих выборов.
Она заменяет действующего президента Джо Байдена, который отказался от участия в президентской гонке. В июне Камала Харрис заверила украинского лидера Владимира Зеленского, что Украина может рассчитывать на устойчивую поддержку Соединенных Штатов для урегулирования конфликта на условиях Киева, передает Life. При этом известно, что внутренние разногласия в Демократической партии по вопросу Украины остаются значительными, сообщает 360.ru.
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