Стало известно о состоянии начальника ИК-19 после захвата колонии

Baza: начальник ИК-19 Девятов находится в реанимации после захвата колонии

23 августа 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Андрей Девятов находится в реанимации после захвата колонии 19 в Волгоградской области Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Начальник ИК-19 Андрей Девятов находится в реанимации после захвата колонии. Об этом сообщили журналисты Baza. «Девятов находится в реанимации после захвата колонии», — указано в посте telegram-канал Baza. Уточняется, что он один из пятерых пострадавших, кто сумел ускользнуть от захватчиков. Среди беглецов четверо сотрудников исправительной колонии и один заключенный. Ранее сообщалось, что в исправительной колонии №19 в Волгоградской области заключенные устроили бунт, захватив в заложники сотрудников ФСИН. По предварительным данным, три человека погибли, трое получили тяжелые ранения. На место происшествия прибыли силовики. По сообщению ФСИН, начались мероприятия по освобождению заложников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник ИК-19 Андрей Девятов находится в реанимации после захвата колонии. Об этом сообщили журналисты Baza. «Девятов находится в реанимации после захвата колонии», — указано в посте telegram-канал Baza. Уточняется, что он один из пятерых пострадавших, кто сумел ускользнуть от захватчиков. Среди беглецов четверо сотрудников исправительной колонии и один заключенный. Ранее сообщалось, что в исправительной колонии №19 в Волгоградской области заключенные устроили бунт, захватив в заложники сотрудников ФСИН. По предварительным данным, три человека погибли, трое получили тяжелые ранения. На место происшествия прибыли силовики. По сообщению ФСИН, начались мероприятия по освобождению заложников.