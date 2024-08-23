Стало известно о состоянии начальника ИК-19 после захвата колонии

Baza: начальник ИК-19 Девятов находится в реанимации после захвата колонии
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Андрей Девятов находится в реанимации после захвата колонии 19 в Волгоградской области Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Начальник ИК-19 Андрей Девятов находится в реанимации после захвата колонии. Об этом сообщили журналисты Baza.

«Девятов находится в реанимации после захвата колонии», — указано в посте telegram-канал Baza. Уточняется, что он один из пятерых пострадавших, кто сумел ускользнуть от захватчиков. Среди беглецов четверо сотрудников исправительной колонии и один заключенный.

Ранее сообщалось, что в исправительной колонии №19 в Волгоградской области заключенные устроили бунт, захватив в заложники сотрудников ФСИН. По предварительным данным, три человека погибли, трое получили тяжелые ранения. На место происшествия прибыли силовики. По сообщению ФСИН, начались мероприятия по освобождению заложников.

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Начальник ИК-19 Андрей Девятов находится в реанимации после захвата колонии. Об этом сообщили журналисты Baza. «Девятов находится в реанимации после захвата колонии», — указано в посте telegram-канал Baza. Уточняется, что он один из пятерых пострадавших, кто сумел ускользнуть от захватчиков. Среди беглецов четверо сотрудников исправительной колонии и один заключенный. Ранее сообщалось, что в исправительной колонии №19 в Волгоградской области заключенные устроили бунт, захватив в заложники сотрудников ФСИН. По предварительным данным, три человека погибли, трое получили тяжелые ранения. На место происшествия прибыли силовики. По сообщению ФСИН, начались мероприятия по освобождению заложников.
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