Мужчина погиб при пожаре в челябинской многоэтажке. Фото

24 августа 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Пожар произошел накануне (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 71-летний мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме №6 по улице Салютной. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Пожар по улице Салютной, 6 произошел вчера вечером. Погиб мужчина 1953 года рождения», — сообщает пресс-служба ведомства. Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются. Во время пожара погиб 71-летний мужчина Группа «ЧП | ДТП Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 71-летний мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме №6 по улице Салютной. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Пожар по улице Салютной, 6 произошел вчера вечером. Погиб мужчина 1953 года рождения», — сообщает пресс-служба ведомства. Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются.