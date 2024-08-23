Пожар произошел накануне (архивное фото)
В Челябинске 71-летний мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме №6 по улице Салютной. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Пожар по улице Салютной, 6 произошел вчера вечером. Погиб мужчина 1953 года рождения», — сообщает пресс-служба ведомства. Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются.
Во время пожара погиб 71-летний мужчина
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