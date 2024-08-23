23 августа 2024

Мужчина погиб при пожаре в челябинской многоэтажке. Фото

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Пожар в доме № 43 на улице Рощинской. Екатеринбург , пожарный, водомат
Пожар произошел накануне (архивное фото) Фото:

В Челябинске 71-летний мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме №6 по улице Салютной. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Пожар по улице Салютной, 6 произошел вчера вечером. Погиб мужчина 1953 года рождения», — сообщает пресс-служба ведомства. Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Во время пожара погиб 71-летний мужчина
Во время пожара погиб 71-летний мужчина

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В Челябинске 71-летний мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме №6 по улице Салютной. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Пожар по улице Салютной, 6 произошел вчера вечером. Погиб мужчина 1953 года рождения», — сообщает пресс-служба ведомства. Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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