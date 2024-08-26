Челябинцы придумали способ избежать столкновений дронов с самолетами

26 августа 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Система использует автоматическое зависимое наблюдение-вещание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске инженеры компании «Курсир» придумали способ предотвратить столкновение дрона с самолетом. Как следует из описания разработки, система беспилотника способна рассчитать расстояние до воздушного судна и его скорость с тем, чтобы уклониться. «Изобретение относится к предотвращению столкновений между летательными аппаратами. В частности, касается предупреждения столкновений между воздушными судами и беспилотного летательного аппарата (БПЛА)», — отметили авторы. Разработка за авторством Виталия Мунирова призвана усовершенствовать навигацию беспилотника и повысить безопасность воздушного пространства. Система использует автоматическое зависимое наблюдение-вещание (АЗН-В). Техника позволяет получать точные данные о положении, скорости и идентификаторе других воздушных судов. Принцип работы системы заключается в создании зон прогноза, предупреждения и уклонения вокруг посторонних воздушных судов. Если БПЛА попадает в одну из этих зон, автоматическая система анализа и обработки данных производит расчеты и может подать сигнал оператору или самостоятельно выполнить маневр уклонения. Система способна адаптироваться к различным скоростям воздушных судов и рассчитывать маневры уклонения даже в сложных ситуациях с участием нескольких объектов. Это представляет значительное улучшение по сравнению с существующими системами, такими как TCAS, которые не всегда подходят для легких летательных аппаратов из-за сложности и стоимости. Изобретение компании «Курсир» может значительно повысить безопасность использования БПЛА в густонаселенных регионах и приближенных к аэропортам зонах. На данных участках, отметили авторы разработки, риск столкновений с маневрирующими самолетами особенно высок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске инженеры компании «Курсир» придумали способ предотвратить столкновение дрона с самолетом. Как следует из описания разработки, система беспилотника способна рассчитать расстояние до воздушного судна и его скорость с тем, чтобы уклониться. «Изобретение относится к предотвращению столкновений между летательными аппаратами. В частности, касается предупреждения столкновений между воздушными судами и беспилотного летательного аппарата (БПЛА)», — отметили авторы. Разработка за авторством Виталия Мунирова призвана усовершенствовать навигацию беспилотника и повысить безопасность воздушного пространства. Система использует автоматическое зависимое наблюдение-вещание (АЗН-В). Техника позволяет получать точные данные о положении, скорости и идентификаторе других воздушных судов. Принцип работы системы заключается в создании зон прогноза, предупреждения и уклонения вокруг посторонних воздушных судов. Если БПЛА попадает в одну из этих зон, автоматическая система анализа и обработки данных производит расчеты и может подать сигнал оператору или самостоятельно выполнить маневр уклонения. Система способна адаптироваться к различным скоростям воздушных судов и рассчитывать маневры уклонения даже в сложных ситуациях с участием нескольких объектов. Это представляет значительное улучшение по сравнению с существующими системами, такими как TCAS, которые не всегда подходят для легких летательных аппаратов из-за сложности и стоимости. Изобретение компании «Курсир» может значительно повысить безопасность использования БПЛА в густонаселенных регионах и приближенных к аэропортам зонах. На данных участках, отметили авторы разработки, риск столкновений с маневрирующими самолетами особенно высок.