Челябинцы придумали способ избежать столкновений дронов с самолетами

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День поля в Нагайбакском районе. Челябинск, бпла, беспилотник, сельское хозяйство, дрон
Система использует автоматическое зависимое наблюдение-вещание Фото:

В Челябинске инженеры компании «Курсир» придумали способ предотвратить столкновение дрона с самолетом. Как следует из описания разработки, система беспилотника способна рассчитать расстояние до воздушного судна и его скорость с тем, чтобы уклониться.

«Изобретение относится к предотвращению столкновений между летательными аппаратами. В частности, касается предупреждения столкновений между воздушными судами и беспилотного летательного аппарата (БПЛА)», — отметили авторы.

Разработка за авторством Виталия Мунирова призвана усовершенствовать навигацию беспилотника и повысить безопасность воздушного пространства. Система использует автоматическое зависимое наблюдение-вещание (АЗН-В). Техника позволяет получать точные данные о положении, скорости и идентификаторе других воздушных судов.

Принцип работы системы заключается в создании зон прогноза, предупреждения и уклонения вокруг посторонних воздушных судов. Если БПЛА попадает в одну из этих зон, автоматическая система анализа и обработки данных производит расчеты и может подать сигнал оператору или самостоятельно выполнить маневр уклонения.

Система способна адаптироваться к различным скоростям воздушных судов и рассчитывать маневры уклонения даже в сложных ситуациях с участием нескольких объектов. Это представляет значительное улучшение по сравнению с существующими системами, такими как TCAS, которые не всегда подходят для легких летательных аппаратов из-за сложности и стоимости.

Изобретение компании «Курсир» может значительно повысить безопасность использования БПЛА в густонаселенных регионах и приближенных к аэропортам зонах. На данных участках, отметили авторы разработки, риск столкновений с маневрирующими самолетами особенно высок.

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В Челябинске инженеры компании «Курсир» придумали способ предотвратить столкновение дрона с самолетом. Как следует из описания разработки, система беспилотника способна рассчитать расстояние до воздушного судна и его скорость с тем, чтобы уклониться. «Изобретение относится к предотвращению столкновений между летательными аппаратами. В частности, касается предупреждения столкновений между воздушными судами и беспилотного летательного аппарата (БПЛА)», — отметили авторы. Разработка за авторством Виталия Мунирова призвана усовершенствовать навигацию беспилотника и повысить безопасность воздушного пространства. Система использует автоматическое зависимое наблюдение-вещание (АЗН-В). Техника позволяет получать точные данные о положении, скорости и идентификаторе других воздушных судов. Принцип работы системы заключается в создании зон прогноза, предупреждения и уклонения вокруг посторонних воздушных судов. Если БПЛА попадает в одну из этих зон, автоматическая система анализа и обработки данных производит расчеты и может подать сигнал оператору или самостоятельно выполнить маневр уклонения. Система способна адаптироваться к различным скоростям воздушных судов и рассчитывать маневры уклонения даже в сложных ситуациях с участием нескольких объектов. Это представляет значительное улучшение по сравнению с существующими системами, такими как TCAS, которые не всегда подходят для легких летательных аппаратов из-за сложности и стоимости. Изобретение компании «Курсир» может значительно повысить безопасность использования БПЛА в густонаселенных регионах и приближенных к аэропортам зонах. На данных участках, отметили авторы разработки, риск столкновений с маневрирующими самолетами особенно высок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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