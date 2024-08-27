«Как дебилы»: пленный описал сущность ВСУ в Курской области

Пленный Тяжкороб: бойцы ВСУ в Курской области вели себя как дебилы

27 августа 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Украинские военные мародерствовали в Курской области Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Солдаты ВСУ в Курской области портили имущество в магазинах и грабили гражданские дома. Об этом украинский военнопленный Николай Тяжкороб сообщил в опубликованном Минобороны РФ видео. «Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазине — рассыпали все», — уточнил Тяжкороб в обнародованной Минобороны РФ ролике, передает РИА Новости. Он добавил, что бойцы ВСУ занимались мародерством и в гражданских домах. Ранее Тяжкороб рассказал об обмане украинского командования. Руководство обещало, что операция в Курской области продлится 15 дней, но на деле солдаты столкнулись с тяжелыми условиями и значительными потерями. Жительница города Суджи Курской области Надежда Бобровская сообщила, что украинские военнослужащие занимаются мародерством на российских территориях, живут в «хороших богатых домах», отбирают паспорта и мобильные телефоны у местного населения. Подразделения ВСУ 6 августа штурмовали границу в Курской области. Столкновения с противником в обстреливаемом российском регионе до сих пор продолжаются. ВС РФ сдерживают натиск ВСУ в регионе, возвращая под свой контроль захваченные населенные пункты. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты ВСУ в Курской области портили имущество в магазинах и грабили гражданские дома. Об этом украинский военнопленный Николай Тяжкороб сообщил в опубликованном Минобороны РФ видео. «Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазине — рассыпали все», — уточнил Тяжкороб в обнародованной Минобороны РФ ролике, передает РИА Новости. Он добавил, что бойцы ВСУ занимались мародерством и в гражданских домах. Ранее Тяжкороб рассказал об обмане украинского командования. Руководство обещало, что операция в Курской области продлится 15 дней, но на деле солдаты столкнулись с тяжелыми условиями и значительными потерями. Жительница города Суджи Курской области Надежда Бобровская сообщила, что украинские военнослужащие занимаются мародерством на российских территориях, живут в «хороших богатых домах», отбирают паспорта и мобильные телефоны у местного населения. Подразделения ВСУ 6 августа штурмовали границу в Курской области. Столкновения с противником в обстреливаемом российском регионе до сих пор продолжаются. ВС РФ сдерживают натиск ВСУ в регионе, возвращая под свой контроль захваченные населенные пункты. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО.