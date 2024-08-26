Экс-мэр из ХМАО добился оправдательного приговора суда по обвинению в халатности

Сургутский районный суд признал невиновным экс-главу поселка Барсово Вячеслава Позднякова по одной из инкриминируемых ему статей УК РФ. Бывший глава поселения рассказал журналисту URA.RU, что ему удалось оспорить обвинение в халатности.
«Я считаю, что полностью невиновен. У всего [по предъявленным обвинениям] есть свои разумные объяснения. Однозначно буду продолжать бороться. Обвинения однозначно были надуманы. Просто было скомпоновано все так, что выглядело как преступления. По факту, если разбираться в ситуации, там обычные рабочие моменты», — рассказал журналисту агентства Вячеслав Поздняков.
Экс-глава намерен добиваться снятия всех обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями и нецелевом расходовании девяти миллионов из бюджета Барсово, запланированных на благоустройство. Он потерял должность, когда проверки в отношении него завершились уголовными делами. Также Позднякова обвиняли в незаконном трудоустройстве падчерицы — она стала владельцем квартиры в аварийном фонде и успешно сменила ее на жилье в новостройке без очереди.
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