Челябинский губернатор Текслер рассказал главному тренеру «Трактора» о хоккее

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 августа встретился с главным тренером хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру. Об этом Текслер сообщил в своем официальном telegram-канале.
«Встретился с новым главным тренером „Трактора“ Бенуа Гру и руководством клуба. Обсудили задачи на сезон, подготовку команды. Бенуа опытный и компетентный специалист, импонирует его понимание игры и тренировочного процесса. За предсезонку изучил потенциал игроков. Для меня важно, чтобы возможность проявить себя по ходу сезона получали наши молодые воспитанники», — сообщил Текслер и добавил, что напомнил Гру истину, которую знает каждый наш болельщик: для Челябинской области хоккей это больше, чем игра.
Текслер встретился с Гру перед началом Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. Турнир стартует 27 августа. В нем примут участие тольяттинская «Лада», ханты-мансийская «Югра», хабаровский «Амур» и челябинский «Трактор».
Бенуа Гру заменил на тренерском мостике «Трактора»»» Алексея Заварухина в мае. В Челябинск канадский специалист прибыл в конце июля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!