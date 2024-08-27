Челябинский губернатор Текслер рассказал главному тренеру «Трактора» о хоккее

Челябинский губернатор Текслер встретился с главным тренером «Трактора» Гру
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер является президентом клуба "Трактор"
Алексей Текслер является президентом клуба "Трактор" Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 августа встретился с главным тренером хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру. Об этом Текслер сообщил в своем официальном telegram-канале.

«Встретился с новым главным тренером „Трактора“ Бенуа Гру и руководством клуба. Обсудили задачи на сезон, подготовку команды. Бенуа опытный и компетентный специалист, импонирует его понимание игры и тренировочного процесса. За предсезонку изучил потенциал игроков. Для меня важно, чтобы возможность проявить себя по ходу сезона получали наши молодые воспитанники», — сообщил Текслер и добавил, что напомнил Гру истину, которую знает каждый наш болельщик: для Челябинской области хоккей это больше, чем игра.

Текслер встретился с Гру перед началом Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. Турнир стартует 27 августа. В нем примут участие тольяттинская «Лада», ханты-мансийская «Югра», хабаровский «Амур» и челябинский «Трактор».

Бенуа Гру заменил на тренерском мостике «Трактора»»» Алексея Заварухина в мае. В Челябинск канадский специалист прибыл в конце июля.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 августа встретился с главным тренером хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру. Об этом Текслер сообщил в своем официальном telegram-канале. «Встретился с новым главным тренером „Трактора“ Бенуа Гру и руководством клуба. Обсудили задачи на сезон, подготовку команды. Бенуа опытный и компетентный специалист, импонирует его понимание игры и тренировочного процесса. За предсезонку изучил потенциал игроков. Для меня важно, чтобы возможность проявить себя по ходу сезона получали наши молодые воспитанники», — сообщил Текслер и добавил, что напомнил Гру истину, которую знает каждый наш болельщик: для Челябинской области хоккей это больше, чем игра. Текслер встретился с Гру перед началом Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. Турнир стартует 27 августа. В нем примут участие тольяттинская «Лада», ханты-мансийская «Югра», хабаровский «Амур» и челябинский «Трактор». Бенуа Гру заменил на тренерском мостике «Трактора»»» Алексея Заварухина в мае. В Челябинск канадский специалист прибыл в конце июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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