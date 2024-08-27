«Трактор» начал с победы игры на Кубке губернатора Челябинской области

Челябинский «Трактор» обыграл «Ладу» из Тольятти в матче на Кубке губернатора

27 августа 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Челябинский «Трактор» одержал победу в первой игре Кубка губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Хоккейный клуб «Трактор» 27 августа в первой игре на Кубок губернатора Челябинской области выиграл у «Лады» (Тольятти). На родном льду челябинцы одолели противника со счетом 4:3. Как передает корреспондент URA.RU, матч прошел при полных трибунах. Основное время закончилось вничью, со счетом 3:3. Все решилось в овертайме. За 48 минут до окончания овертайма Максим Шабанов вывел челябинскую команду вперед. Также 27 августа «Амур» выиграл у «Югры» (ХМАО) со счетом 2:1. 28 августа «Трактор» встречается с «Югрой», а «Лада» — с «Амуром». Перед открытием Кубка челябинский губернатор Алексей Текслер дал напутствие «Трактору» на новый сезон. Текслер заявил, что рассчитывает на то, что сезон будет удачным. Губернатор пожелал побед команде. Игра на кубке губернатора стала первой для «Трактора» под руководством нового тренера Бенуа Гру. Перед открытием соревнований Текслер встретился с тренером и обсудили подготовку к сезону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Трактор» 27 августа в первой игре на Кубок губернатора Челябинской области выиграл у «Лады» (Тольятти). На родном льду челябинцы одолели противника со счетом 4:3. Как передает корреспондент URA.RU, матч прошел при полных трибунах. Основное время закончилось вничью, со счетом 3:3. Все решилось в овертайме. За 48 минут до окончания овертайма Максим Шабанов вывел челябинскую команду вперед. Также 27 августа «Амур» выиграл у «Югры» (ХМАО) со счетом 2:1. 28 августа «Трактор» встречается с «Югрой», а «Лада» — с «Амуром». Перед открытием Кубка челябинский губернатор Алексей Текслер дал напутствие «Трактору» на новый сезон. Текслер заявил, что рассчитывает на то, что сезон будет удачным. Губернатор пожелал побед команде. Игра на кубке губернатора стала первой для «Трактора» под руководством нового тренера Бенуа Гру. Перед открытием соревнований Текслер встретился с тренером и обсудили подготовку к сезону.