В Перми матери двойняшек срочно требуется переливание крови

28 августа 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

Кровь можно сдать на Пермской краевой станции переливания Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми матери двойняшек Оксане Калининой срочно требуется переливание крови. У нее была обширная лимфома горла, сейчас поставили рак крови, рассказал ее муж Иван. «У Оксаны была обширная лимфома горла, сейчас поставили рак крови. Ей срочно требуется первая группа крови любого резуса. Врачи сказали, что можно сдать любую группу, она будет обменяна на первую», — рассказал Калинин изданию «Комсомольская правда Пермь». Пара воспитывает двойняшек. Кровь можно сдать на Пермской краевой станции переливания крови по улице Лебедева, 54. Доноров принимают по предварительной записи и без записи. При сдаче крови обязательно нужно сказать, что она для Оксаны Калининой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми матери двойняшек Оксане Калининой срочно требуется переливание крови. У нее была обширная лимфома горла, сейчас поставили рак крови, рассказал ее муж Иван. «У Оксаны была обширная лимфома горла, сейчас поставили рак крови. Ей срочно требуется первая группа крови любого резуса. Врачи сказали, что можно сдать любую группу, она будет обменяна на первую», — рассказал Калинин изданию «Комсомольская правда Пермь». Пара воспитывает двойняшек. Кровь можно сдать на Пермской краевой станции переливания крови по улице Лебедева, 54. Доноров принимают по предварительной записи и без записи. При сдаче крови обязательно нужно сказать, что она для Оксаны Калининой.