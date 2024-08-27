Челябинская ГАИ задержала пьяного водителя междугороднего автобуса. Видео

28 августа 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Водитель автобуса оказался в состоянии алкогольного опьянения Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области 28 августа задержали пьяного водителя междугороднего автобуса, который перевозил 12 пассажиров. О том, что признаки употребления алкоголя обнаружили во время проверки документов, URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ региона. «На 48 километре дороги „Челябинск — Новосибирск“ был остановлен автобус, в салоне которого находилось 12 пассажиров. В ходе проверки документов у водителя были выявлены признаки опьянения», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции. Мужчину отстранили от управления автобусом и направили на медицинское освидетельствование. Пассажиров отправили попутным транспортом. Специалисты установили, что содержание паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе составило 0,26 мг/л, что подтвердило факт опьянения. «В отношении водителя возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Также установлено, что автобус не проходил техосмотр из-за чего вынесено постановление по части 1.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 28 августа задержали пьяного водителя междугороднего автобуса, который перевозил 12 пассажиров. О том, что признаки употребления алкоголя обнаружили во время проверки документов, URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ региона. «На 48 километре дороги „Челябинск — Новосибирск“ был остановлен автобус, в салоне которого находилось 12 пассажиров. В ходе проверки документов у водителя были выявлены признаки опьянения», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции. Мужчину отстранили от управления автобусом и направили на медицинское освидетельствование. Пассажиров отправили попутным транспортом. Специалисты установили, что содержание паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе составило 0,26 мг/л, что подтвердило факт опьянения. «В отношении водителя возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Также установлено, что автобус не проходил техосмотр из-за чего вынесено постановление по части 1.1 статьи 12.5 КоАП РФ.