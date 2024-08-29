Засунули в багажник: в Екатеринбурге похитили школьников

В Екатеринбурге похитили двух школьников

30 августа 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Подростков увезли на машине, били и угрожали убийством (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге компания из трех человек похитила двух девятиклассников. Одного из них засунули в багажник, второго — в салон машины и увезли на квартиру, где держали взаперти и вымогали полмиллиона рублей. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал источник. «Еще в феврале эти 16-летние друзья познакомились с двумя парнями, которые им предложили подработку, для чего попросили оформить дебетовые карты. Обещали заплатить каждому по три тысячи рублей, и те согласились. В мае незнакомцы объявились уже в мессенджере и сказали, что надо оформить новые карты, но парни отказались. Тогда им объявили, что отныне они должны по 100 тысяч рублей и «их поставили на счетчик», — рассказал предысторию собеседник агентства. Вечером 28 августа приятели гуляли по улице Онуфриева возле пруда «Чемоданчик», где заметили автомобиль ВАЗ, в котором сидел один из их знакомцев и двое неизвестных парней. Друзья рванули в сторону леса, но их догнали, начали бить ногами и угрожать убийством. При этом им заявляли, что школьники должны на двоих уже полмиллиона. «Потом одну из жертв посадили в салон машины, вторую засунули в багажник и увезли на съемную квартиру на улице Самолетная. Там опять же угрозами и побоями у них продолжили вымогать деньги», — продолжает инсайдер. Утром 29 числа обоих парней опять погрузили в авто и повезли к работе матери одного из них. Там подросток вышел, попросил у прохожего сотовый, позвонил маме и обо всем рассказал. Женщина выбежала на улицу, ВАЗ рванул с места, оставив одного из друзей на улице. Позже похитители отпустили и второго подростка. Пострадавшие обратились в полицию. Сыщикам удалось по горячим следам задержать двух юнцов, подозреваемых в похищении. Один из них — ученик девятого класса школы №200, второй — второкурсник института физической культуры Екатеринбурга, 16 и 17 лет соответственно. Оба уже дали признательные показания. Третьего их напарника ищут. В пресс-службе свердловского СКР не смогли прокомментировать ситуацию, объяснив, кто к ним еще не поступили материалы дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге компания из трех человек похитила двух девятиклассников. Одного из них засунули в багажник, второго — в салон машины и увезли на квартиру, где держали взаперти и вымогали полмиллиона рублей. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал источник. «Еще в феврале эти 16-летние друзья познакомились с двумя парнями, которые им предложили подработку, для чего попросили оформить дебетовые карты. Обещали заплатить каждому по три тысячи рублей, и те согласились. В мае незнакомцы объявились уже в мессенджере и сказали, что надо оформить новые карты, но парни отказались. Тогда им объявили, что отныне они должны по 100 тысяч рублей и «их поставили на счетчик», — рассказал предысторию собеседник агентства. Вечером 28 августа приятели гуляли по улице Онуфриева возле пруда «Чемоданчик», где заметили автомобиль ВАЗ, в котором сидел один из их знакомцев и двое неизвестных парней. Друзья рванули в сторону леса, но их догнали, начали бить ногами и угрожать убийством. При этом им заявляли, что школьники должны на двоих уже полмиллиона. «Потом одну из жертв посадили в салон машины, вторую засунули в багажник и увезли на съемную квартиру на улице Самолетная. Там опять же угрозами и побоями у них продолжили вымогать деньги», — продолжает инсайдер. Утром 29 числа обоих парней опять погрузили в авто и повезли к работе матери одного из них. Там подросток вышел, попросил у прохожего сотовый, позвонил маме и обо всем рассказал. Женщина выбежала на улицу, ВАЗ рванул с места, оставив одного из друзей на улице. Позже похитители отпустили и второго подростка. Пострадавшие обратились в полицию. Сыщикам удалось по горячим следам задержать двух юнцов, подозреваемых в похищении. Один из них — ученик девятого класса школы №200, второй — второкурсник института физической культуры Екатеринбурга, 16 и 17 лет соответственно. Оба уже дали признательные показания. Третьего их напарника ищут. В пресс-службе свердловского СКР не смогли прокомментировать ситуацию, объяснив, кто к ним еще не поступили материалы дела.