30 августа 2024

«Росатом» отсудил у буровиков долг за перевозку оборудования из Китая в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Росатом» отсудил у буровой компании неустойку за перевозку буровых вышек в ХМАО
«Росатом» отсудил у буровой компании неустойку за перевозку буровых вышек в ХМАО Фото:

Компания «Росатом Логистика» выиграла суд у буровой компанией «Интегра-Бурение». Буровики заказали транспортировку оборудования для строительства нефтяных скважин из Китая в ХМАО, но не полностью оплатили услуги и не реагировали на претензии. 

«Взыскать с ООО „Интегра — Бурение“ в пользу ООО „Росатом Логистика“ задолженность за оказанные услуги по организации морского фрахта, автомобильной перевозки и таможенного оформления. Ответчик перечислил истцу два платежа, являющихся авансом за организацию морского фрахта, однако не оплатил оставшуюся часть суммы, тем самым нарушил обязательства по договору», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU.

По документам суда, компания «Росатом Логистика» перевозила буровые установки из порта Циндао (КНР) до Южно-Приобского месторождения Ханты-Мансийского района ХМАО. ООО «Интегра — Бурение» должно было заплатить за услуги до 5 октября 2023, но не сделало этого. Сумма задолженности составляла 143 тысячи долларов США за морской фрахт и более 23 миллионов рублей за перевозку по суше и оформление на таможне. Суд постановил выплатить не только задолженность, но и штрафы за задержку оплаты. В результате сумма долга выросла на 14 тысяч долларов и 2,3 млн рублей.

Агентство направило запросы в компании «Росатом» и «Интегра-Бурение». На момент публикации новости ответ на запросы не поступил.

Ранее URA.RU писало, что «Интегра — Бурение», входящая в межрегиональный холдинг «Интегра Менеджмент», стала фигурантом арбитражного иска, поданного «Росатомом». Корпорация пытается взыскать с буровиков 41 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Росатом Логистика» выиграла суд у буровой компанией «Интегра-Бурение». Буровики заказали транспортировку оборудования для строительства нефтяных скважин из Китая в ХМАО, но не полностью оплатили услуги и не реагировали на претензии.  «Взыскать с ООО „Интегра — Бурение“ в пользу ООО „Росатом Логистика“ задолженность за оказанные услуги по организации морского фрахта, автомобильной перевозки и таможенного оформления. Ответчик перечислил истцу два платежа, являющихся авансом за организацию морского фрахта, однако не оплатил оставшуюся часть суммы, тем самым нарушил обязательства по договору», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU. По документам суда, компания «Росатом Логистика» перевозила буровые установки из порта Циндао (КНР) до Южно-Приобского месторождения Ханты-Мансийского района ХМАО. ООО «Интегра — Бурение» должно было заплатить за услуги до 5 октября 2023, но не сделало этого. Сумма задолженности составляла 143 тысячи долларов США за морской фрахт и более 23 миллионов рублей за перевозку по суше и оформление на таможне. Суд постановил выплатить не только задолженность, но и штрафы за задержку оплаты. В результате сумма долга выросла на 14 тысяч долларов и 2,3 млн рублей. Агентство направило запросы в компании «Росатом» и «Интегра-Бурение». На момент публикации новости ответ на запросы не поступил. Ранее URA.RU писало, что «Интегра — Бурение», входящая в межрегиональный холдинг «Интегра Менеджмент», стала фигурантом арбитражного иска, поданного «Росатомом». Корпорация пытается взыскать с буровиков 41 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...