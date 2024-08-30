«Росатом» отсудил у буровиков долг за перевозку оборудования из Китая в ХМАО

Компания «Росатом Логистика» выиграла суд у буровой компанией «Интегра-Бурение». Буровики заказали транспортировку оборудования для строительства нефтяных скважин из Китая в ХМАО, но не полностью оплатили услуги и не реагировали на претензии.
«Взыскать с ООО „Интегра — Бурение“ в пользу ООО „Росатом Логистика“ задолженность за оказанные услуги по организации морского фрахта, автомобильной перевозки и таможенного оформления. Ответчик перечислил истцу два платежа, являющихся авансом за организацию морского фрахта, однако не оплатил оставшуюся часть суммы, тем самым нарушил обязательства по договору», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU.
По документам суда, компания «Росатом Логистика» перевозила буровые установки из порта Циндао (КНР) до Южно-Приобского месторождения Ханты-Мансийского района ХМАО. ООО «Интегра — Бурение» должно было заплатить за услуги до 5 октября 2023, но не сделало этого. Сумма задолженности составляла 143 тысячи долларов США за морской фрахт и более 23 миллионов рублей за перевозку по суше и оформление на таможне. Суд постановил выплатить не только задолженность, но и штрафы за задержку оплаты. В результате сумма долга выросла на 14 тысяч долларов и 2,3 млн рублей.
Агентство направило запросы в компании «Росатом» и «Интегра-Бурение». На момент публикации новости ответ на запросы не поступил.
Ранее URA.RU писало, что «Интегра — Бурение», входящая в межрегиональный холдинг «Интегра Менеджмент», стала фигурантом арбитражного иска, поданного «Росатомом». Корпорация пытается взыскать с буровиков 41 млн рублей.
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