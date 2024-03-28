Тюменская буровая компания поссорилась с «Росатомом» из-за долгов

«Росатом» судится с тюменской «Интегра — Бурение» из-за 41 миллиона рублей

28 марта 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Причину иска к тюменским буровикам «Росатом» не раскрывает Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тюменская компания «Интегра — Бурение», входящая в межрегиональный холдинг «Интегра Менеджмент», стала фигурантом арбитражного иска, поданного госкорпорацией «Росатом». Крупнейшая корпорация под управлением государства пытается взыскать с тюменских буровиков 41 млн рублей, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Зарегистрирован иск от госкорпорации „Росатом“ в лице „Росатом — Логистика“. Ответчик — ООО „Интегра — Бурение“. Суть иска — спор по гражданским правоотношениям. Иск принят в производство, дата первого заседания не назначена», — сообщает система электронного правосудия. Система СБИС сообщает, что сумма иска на данный момент составляет 41 млн рублей. По данным ФНС России, опубликованным в системе «Прозрачный бизнес», у «Интегра — Бурение» нет налоговых долгов. Однако в 2022 году убытки компании составили 509,1 млн рублей, а прогнозируемые потери компании по финансовым итогам 2023 года должны составить 1,3 млрд рублей, прогнозирует СБИС. В настоящий момент «Интегра — Бурение» также является фигурантом дела о банкротстве. Иск за долг в 27 млн рублей подала логистическая компания «АСТ» из Москвы. Однако в настоящий момент из-за недостатка документов иск оставлен без движения, говорится в картотеке арбитражных дел. Известно, что «Интегра — Бурение» на протяжении последних нескольких лет работала на крупных месторождениях нефти в ХМАО. В торгах, которые с 2022 года проводили тюменские буровики, чаще всего фигурируют «Мегионнефтегаз» и «Газпромнефть — Хантос». Ранее URA.RU рассказало, что тюменский бизнес стал часто ссориться с госкомпаниями. В частности, множество претензий возникло в последние полгода у «ТАЛК Лизинг». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменская компания «Интегра — Бурение», входящая в межрегиональный холдинг «Интегра Менеджмент», стала фигурантом арбитражного иска, поданного госкорпорацией «Росатом». Крупнейшая корпорация под управлением государства пытается взыскать с тюменских буровиков 41 млн рублей, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Зарегистрирован иск от госкорпорации „Росатом“ в лице „Росатом — Логистика“. Ответчик — ООО „Интегра — Бурение“. Суть иска — спор по гражданским правоотношениям. Иск принят в производство, дата первого заседания не назначена», — сообщает система электронного правосудия. Система СБИС сообщает, что сумма иска на данный момент составляет 41 млн рублей. По данным ФНС России, опубликованным в системе «Прозрачный бизнес», у «Интегра — Бурение» нет налоговых долгов. Однако в 2022 году убытки компании составили 509,1 млн рублей, а прогнозируемые потери компании по финансовым итогам 2023 года должны составить 1,3 млрд рублей, прогнозирует СБИС. В настоящий момент «Интегра — Бурение» также является фигурантом дела о банкротстве. Иск за долг в 27 млн рублей подала логистическая компания «АСТ» из Москвы. Однако в настоящий момент из-за недостатка документов иск оставлен без движения, говорится в картотеке арбитражных дел. Известно, что «Интегра — Бурение» на протяжении последних нескольких лет работала на крупных месторождениях нефти в ХМАО. В торгах, которые с 2022 года проводили тюменские буровики, чаще всего фигурируют «Мегионнефтегаз» и «Газпромнефть — Хантос». Ранее URA.RU рассказало, что тюменский бизнес стал часто ссориться с госкомпаниями. В частности, множество претензий возникло в последние полгода у «ТАЛК Лизинг».