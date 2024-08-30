30 августа 2024

В Челябинске готовы платить измерителям 160 тысяч в месяц

Зарплаты инженеров-геодезистов в Челябинске могут достигать 160 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Апрель в городе. Пермь, нивелир, геодезист, уровень, строительство, стройка
В Челябинске повысился спрос на инженеров-геодезистов Фото:

В Челябинске вместе со спросом на инженеров-геодезистов в сфере гражданского строительств вырос их уровень заработной платы. Максимальная зарплата специалиста в этой сфере может достигать 160 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

«Зарплата инженера-геодезиста в Челябинске зависит от опыта и квалификации. Специалисты с опытом работы более трех лет и знанием фотограмметрического ПО могут рассчитывать на зарплату от 100 до 160 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

В зависимости от уровня образования и опыта, зарплаты варьируются от 50 до 65 тысяч рублей для начинающих специалистов и до 100-160 тысяч рублей для опытных инженеров. Работодатели ценят готовность к командировкам и владение английским языком на уровне чтения технической документации. По данным сервиса, зарплатный максимум инженера-геодезиста в сфере гражданского строительства в Москве достигает 250 тысяч, в Санкт-Петербурге — 200 тысяч рублей.

Ранее URA.RU cообщало, что, по данным за июль 2024 года, стоматологам-имплантологам в Челябинске готовы платить более 350 тысяч рублей. На втором месте в списке самых высокооплачиваемых профессий июля были водители, обладающие правами категории «Е».

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В Челябинске вместе со спросом на инженеров-геодезистов в сфере гражданского строительств вырос их уровень заработной платы. Максимальная зарплата специалиста в этой сфере может достигать 160 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob. «Зарплата инженера-геодезиста в Челябинске зависит от опыта и квалификации. Специалисты с опытом работы более трех лет и знанием фотограмметрического ПО могут рассчитывать на зарплату от 100 до 160 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе. В зависимости от уровня образования и опыта, зарплаты варьируются от 50 до 65 тысяч рублей для начинающих специалистов и до 100-160 тысяч рублей для опытных инженеров. Работодатели ценят готовность к командировкам и владение английским языком на уровне чтения технической документации. По данным сервиса, зарплатный максимум инженера-геодезиста в сфере гражданского строительства в Москве достигает 250 тысяч, в Санкт-Петербурге — 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU cообщало, что, по данным за июль 2024 года, стоматологам-имплантологам в Челябинске готовы платить более 350 тысяч рублей. На втором месте в списке самых высокооплачиваемых профессий июля были водители, обладающие правами категории «Е».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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