Алаудинов: ВСУ потеряли военную технику во время атаки под Курском

Во время боевых действий в Курской области было уничтожено оружие ВСУ. Были сожжены три единицы боевой техники, квадроцикл, а также миномет, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Двигавшуюся технику [ВСУ] сегодня жгли, сожгли три техники фашистские. Кроме этого, пожгли сегодня один квадроцикл и один миномёт», — заявил Алаудинов в своем официальном telegram-канале.
По словам Алаудинова, противник предпринял попытку атаки на позиции, где находились его подчиненные, однако атака была отбита. В результате враг понес потери и оказался не в состоянии эвакуировать своих раненых.
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