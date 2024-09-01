01 сентября 2024

Алаудинов: ВСУ потеряли военную технику во время атаки под Курском

© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинов раскрыл потери ВСУ
Алаудинов раскрыл потери ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Во время боевых действий в Курской области было уничтожено оружие ВСУ. Были сожжены три единицы боевой техники, квадроцикл, а также миномет, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Двигавшуюся технику [ВСУ] сегодня жгли, сожгли три техники фашистские. Кроме этого, пожгли сегодня один квадроцикл и один миномёт», — заявил Алаудинов в своем официальном telegram-канале.

По словам Алаудинова, противник предпринял попытку атаки на позиции, где находились его подчиненные, однако атака была отбита. В результате враг понес потери и оказался не в состоянии эвакуировать своих раненых.

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Во время боевых действий в Курской области было уничтожено оружие ВСУ. Были сожжены три единицы боевой техники, квадроцикл, а также миномет, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Двигавшуюся технику [ВСУ] сегодня жгли, сожгли три техники фашистские. Кроме этого, пожгли сегодня один квадроцикл и один миномёт», — заявил Алаудинов в своем официальном telegram-канале. По словам Алаудинова, противник предпринял попытку атаки на позиции, где находились его подчиненные, однако атака была отбита. В результате враг понес потери и оказался не в состоянии эвакуировать своих раненых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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