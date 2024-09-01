01 сентября 2024
31 августа 2024

Прокуратура ХМАО заставила энергетиков выплатить компенсацию семье мальчика, на которого упал столб

Семья мальчика из ХМАО, на которого упал столб, получила два миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания из ХМАО заплатила два миллиона рублей компенсации за падение электростолба на ребенка
Компания из ХМАО заплатила два миллиона рублей компенсации за падение электростолба на ребенка Фото:

Прокуратура провела проверку происшествия на детской площадке в Зеленоборске (Советский район ХМАО), где на мальчика упал электрический столб. Надзорное ведомство подало в суд на электросетевую компанию «ЮРЭСК», которая отвечала за техническое обслуживание объекта. Семье пострадавшего мальчика выплатили два миллиона рублей компенсации.

 «Установлено, что четырехлетний мальчик находился на качелях на детской площадке в городском поселении Зеленоборск Советского района, внезапно на ребенка упал рядом стоящий ненадлежащим образом закрепленный столб электропередачи. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу несовершеннолетнего с электросетевой компании „ЮРЭСК“ компенсации морального вреда в размере два млн рублей, требования прокуратуры исполнены», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. 

Мальчик получил тяжелые травмы и долго лечился в больнице. В ходе расследования прокуратура установила, что столб был плохо закреплен. Ответственность за его техническое состояние несла «Югорская региональная электросетевая компания». Виновных в происшествии привлекли к дисциплинарной ответственности. Аварийную опору линии электропередач заменили. 

По факту нарушения требований безопасности завели уголовное дело. Ход его расследования контролирует прокуратура.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Зеленоборск (Советский район, ХМАО) на четырехлетнего ребенка упал столб электропередачи. Малыш госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу.

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Прокуратура провела проверку происшествия на детской площадке в Зеленоборске (Советский район ХМАО), где на мальчика упал электрический столб. Надзорное ведомство подало в суд на электросетевую компанию «ЮРЭСК», которая отвечала за техническое обслуживание объекта. Семье пострадавшего мальчика выплатили два миллиона рублей компенсации.  «Установлено, что четырехлетний мальчик находился на качелях на детской площадке в городском поселении Зеленоборск Советского района, внезапно на ребенка упал рядом стоящий ненадлежащим образом закрепленный столб электропередачи. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу несовершеннолетнего с электросетевой компании „ЮРЭСК“ компенсации морального вреда в размере два млн рублей, требования прокуратуры исполнены», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.  Мальчик получил тяжелые травмы и долго лечился в больнице. В ходе расследования прокуратура установила, что столб был плохо закреплен. Ответственность за его техническое состояние несла «Югорская региональная электросетевая компания». Виновных в происшествии привлекли к дисциплинарной ответственности. Аварийную опору линии электропередач заменили.  По факту нарушения требований безопасности завели уголовное дело. Ход его расследования контролирует прокуратура. Ранее URA.RU писало, что в поселке Зеленоборск (Советский район, ХМАО) на четырехлетнего ребенка упал столб электропередачи. Малыш госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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