01 сентября 2024

Челябинский врач уточнила, за какой партой нужно сидеть школьникам с миопией

Челябинский офтальмолог дала рекомендации детям с миопией
© Служба новостей «URA.RU»
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Клиника микрохирургии глаза Глазцентр. Екатеринбург, глазная клиника
Проверять зрание школьникам нужно раз в полгода-год Фото:

Детям с миопией нужно подбирать очки или контактные линзы, при этом им необязательно сидеть только за первой партой. Об этом рассказала детский врач-офтальмолог многопрофильного стационара Центра охраны материнства и детства Магнитогорска Челябинской области Ксения Яковенко.

«Если ребенок в очках видит 100%, то есть так же хорошо, как и дети, которые не носят очки, то он может сидеть за любой партой. Я рекомендую родителям детей с миопией сажать детей за вторую-третью парты», — отметила Яковенко.

Врач подчеркнула, что при переводе взгляда с близкого расстояния от тетради к дальнему на доску мышцы глаза тренируются, это очень полезно. Кроме того, офтальмолог порекомендовала родителям не реже одного раза в полгода-год проверять зрение у детей.

Ранее главный детский офтальмолог МЗЧО по Челябинску Елена Махиня порекомендовала детям до 14 лет проверять зрение у врача в августе. Это оптимальное время для подготовки к школе.

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Детям с миопией нужно подбирать очки или контактные линзы, при этом им необязательно сидеть только за первой партой. Об этом рассказала детский врач-офтальмолог многопрофильного стационара Центра охраны материнства и детства Магнитогорска Челябинской области Ксения Яковенко. «Если ребенок в очках видит 100%, то есть так же хорошо, как и дети, которые не носят очки, то он может сидеть за любой партой. Я рекомендую родителям детей с миопией сажать детей за вторую-третью парты», — отметила Яковенко. Врач подчеркнула, что при переводе взгляда с близкого расстояния от тетради к дальнему на доску мышцы глаза тренируются, это очень полезно. Кроме того, офтальмолог порекомендовала родителям не реже одного раза в полгода-год проверять зрение у детей. Ранее главный детский офтальмолог МЗЧО по Челябинску Елена Махиня порекомендовала детям до 14 лет проверять зрение у врача в августе. Это оптимальное время для подготовки к школе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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