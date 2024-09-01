Челябинский врач уточнила, за какой партой нужно сидеть школьникам с миопией

Челябинский офтальмолог дала рекомендации детям с миопией

02 сентября 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Проверять зрание школьникам нужно раз в полгода-год Фото: Размик Закарян © URA.RU Детям с миопией нужно подбирать очки или контактные линзы, при этом им необязательно сидеть только за первой партой. Об этом рассказала детский врач-офтальмолог многопрофильного стационара Центра охраны материнства и детства Магнитогорска Челябинской области Ксения Яковенко. «Если ребенок в очках видит 100%, то есть так же хорошо, как и дети, которые не носят очки, то он может сидеть за любой партой. Я рекомендую родителям детей с миопией сажать детей за вторую-третью парты», — отметила Яковенко. Врач подчеркнула, что при переводе взгляда с близкого расстояния от тетради к дальнему на доску мышцы глаза тренируются, это очень полезно. Кроме того, офтальмолог порекомендовала родителям не реже одного раза в полгода-год проверять зрение у детей. Ранее главный детский офтальмолог МЗЧО по Челябинску Елена Махиня порекомендовала детям до 14 лет проверять зрение у врача в августе. Это оптимальное время для подготовки к школе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Детям с миопией нужно подбирать очки или контактные линзы, при этом им необязательно сидеть только за первой партой. Об этом рассказала детский врач-офтальмолог многопрофильного стационара Центра охраны материнства и детства Магнитогорска Челябинской области Ксения Яковенко. «Если ребенок в очках видит 100%, то есть так же хорошо, как и дети, которые не носят очки, то он может сидеть за любой партой. Я рекомендую родителям детей с миопией сажать детей за вторую-третью парты», — отметила Яковенко. Врач подчеркнула, что при переводе взгляда с близкого расстояния от тетради к дальнему на доску мышцы глаза тренируются, это очень полезно. Кроме того, офтальмолог порекомендовала родителям не реже одного раза в полгода-год проверять зрение у детей. Ранее главный детский офтальмолог МЗЧО по Челябинску Елена Махиня порекомендовала детям до 14 лет проверять зрение у врача в августе. Это оптимальное время для подготовки к школе.