01 сентября 2024

В меню школьников ХМАО появятся вок и наггетсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьников Сургутского района будут кормить наггетсами и жульеном
Школьников Сургутского района будут кормить наггетсами и жульеном Фото:

В столовых школ Сургутского района ХМАО обновили меню. В списке блюд для учеников появится вок, наггетсы, митболы, чевапчичи и многие другие блюда, которые любят дети, сообщил Департамент образования администрации муниципалитета. 

«С 1 сентября в восьми общеобразовательных организациях Сургутского района появится новое меню. Теперь в столовой появятся новые блюда с интересными названиями, которые любят дети и подростки: „Биточки ‚чикен топ‘“ в соусе, „Чевапчичи мясные“, наггетсы, митболы с сыром и соусом, жульен с курицей, другие кушанья получили новые названия: „Вок говядина с овощами“, спагетти», — рассказал  Департамент образования Сургутского района в социальной сети «ВКонтакте».

В перечень напитков для школьников внесли витаминизированный кисель «Витошка» и злаковый кофейный напиток, которые укрепляют иммунитет детей. Новое меню, по утверждению составителей, учитывает пожелания детей, родителей и требования СанПиН.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте обновили школьное меню. В перечне блюд появились паста с индейкой, рыбные наггетсы и цветные макароны.

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В столовых школ Сургутского района ХМАО обновили меню. В списке блюд для учеников появится вок, наггетсы, митболы, чевапчичи и многие другие блюда, которые любят дети, сообщил Департамент образования администрации муниципалитета.  «С 1 сентября в восьми общеобразовательных организациях Сургутского района появится новое меню. Теперь в столовой появятся новые блюда с интересными названиями, которые любят дети и подростки: „Биточки ‚чикен топ‘“ в соусе, „Чевапчичи мясные“, наггетсы, митболы с сыром и соусом, жульен с курицей, другие кушанья получили новые названия: „Вок говядина с овощами“, спагетти», — рассказал  Департамент образования Сургутского района в социальной сети «ВКонтакте». В перечень напитков для школьников внесли витаминизированный кисель «Витошка» и злаковый кофейный напиток, которые укрепляют иммунитет детей. Новое меню, по утверждению составителей, учитывает пожелания детей, родителей и требования СанПиН. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте обновили школьное меню. В перечне блюд появились паста с индейкой, рыбные наггетсы и цветные макароны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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