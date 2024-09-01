В меню школьников ХМАО появятся вок и наггетсы

В столовых школ Сургутского района ХМАО обновили меню. В списке блюд для учеников появится вок, наггетсы, митболы, чевапчичи и многие другие блюда, которые любят дети, сообщил Департамент образования администрации муниципалитета.
«С 1 сентября в восьми общеобразовательных организациях Сургутского района появится новое меню. Теперь в столовой появятся новые блюда с интересными названиями, которые любят дети и подростки: „Биточки ‚чикен топ‘“ в соусе, „Чевапчичи мясные“, наггетсы, митболы с сыром и соусом, жульен с курицей, другие кушанья получили новые названия: „Вок говядина с овощами“, спагетти», — рассказал Департамент образования Сургутского района в социальной сети «ВКонтакте».
В перечень напитков для школьников внесли витаминизированный кисель «Витошка» и злаковый кофейный напиток, которые укрепляют иммунитет детей. Новое меню, по утверждению составителей, учитывает пожелания детей, родителей и требования СанПиН.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте обновили школьное меню. В перечне блюд появились паста с индейкой, рыбные наггетсы и цветные макароны.
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