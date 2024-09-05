В Екатеринбурге днем 6 сентября на Сортировке — одни из самых проблемных микрорайонов города — прорвало трубу с кипятком. Об этом рассказал очевидец.
«Проезжал мимо и случайно увидел, что на Сортировке прорвало трубу напротив магазина „Чижик“» — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Авария произошла на переулке Проходной. Рядом расположена компания «Уралпром-Еикс», занимающаяся поставками комплектного электричества.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Екатеринбургскую теплосетевую компанию. На момент публикации ответ получить не удалось.
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