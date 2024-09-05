05 сентября 2024

В проблемном районе Екатеринбурга прорвало огромную трубу с кипятком. Видео

В Екатеринбурге на Сортировке прорвало трубу с кипятком
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, авария, ремонт, коммунальная служба
Коммунальная авария произошла на переулке Проходной (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 6 сентября на Сортировке — одни из самых проблемных микрорайонов города — прорвало трубу с кипятком. Об этом рассказал очевидец.

«Проезжал мимо и случайно увидел, что на Сортировке прорвало трубу напротив магазина „Чижик“» — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Авария произошла на переулке Проходной. Рядом расположена компания «Уралпром-Еикс», занимающаяся поставками комплектного электричества.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Екатеринбургскую теплосетевую компанию. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге днем 6 сентября на Сортировке — одни из самых проблемных микрорайонов города — прорвало трубу с кипятком. Об этом рассказал очевидец. «Проезжал мимо и случайно увидел, что на Сортировке прорвало трубу напротив магазина „Чижик“» — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Авария произошла на переулке Проходной. Рядом расположена компания «Уралпром-Еикс», занимающаяся поставками комплектного электричества. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Екатеринбургскую теплосетевую компанию. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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