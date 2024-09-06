Татары завладели частью пруда в Екатеринбурге

Компания из Татарстана арендовала часть водного пространства в Екатеринбурге

06 сентября 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Компания из Казани, сама того не зная, нарушила планы команды «Атмофеста» Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге участок реки от лодочной станции до Макаровского моста оказался во владении компании из Казани (Татарстан). Это случайно выяснила команда «Атмофеста», которая планировала провести дорожку по воде от одного берега до другого, рассказала журналистам директор фестиваля Юлия Сорокина. «Чтобы пользоваться водой, необходимо оформить договор водопользования, он публичный и достаточно длительный. Он проходит много инстанций, после этого выходит на открытую площадку Минприроды, любой желающий может податься на этот кусок. Когда мы поддавались, нам надо было, чтобы этот договор на пользование никому не принадлежал. Сейчас он принадлежит компании из Казани», — рассказала Сорокина. Аренда организацией оформлена до 2040 года. Директор «Атмофеста» планирует договориться напрямую с татарской компанией, чтобы все же реализовать планы по благоустройству. Фестиваль впервые провели не на Площади 1905 года, а берегу Исети — за Макаровским мостом. Теперь здесь на постоянной основе появились райские сады с оливой и гранатом. Команда «Атмофеста» планирует продолжить благоустраивать берег, восстановить лодочную станцию, сделать кафе и велосипедные дорожки. Обо всех планах дизайнеров — в интервью URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге участок реки от лодочной станции до Макаровского моста оказался во владении компании из Казани (Татарстан). Это случайно выяснила команда «Атмофеста», которая планировала провести дорожку по воде от одного берега до другого, рассказала журналистам директор фестиваля Юлия Сорокина. «Чтобы пользоваться водой, необходимо оформить договор водопользования, он публичный и достаточно длительный. Он проходит много инстанций, после этого выходит на открытую площадку Минприроды, любой желающий может податься на этот кусок. Когда мы поддавались, нам надо было, чтобы этот договор на пользование никому не принадлежал. Сейчас он принадлежит компании из Казани», — рассказала Сорокина. Аренда организацией оформлена до 2040 года. Директор «Атмофеста» планирует договориться напрямую с татарской компанией, чтобы все же реализовать планы по благоустройству. Фестиваль впервые провели не на Площади 1905 года, а берегу Исети — за Макаровским мостом. Теперь здесь на постоянной основе появились райские сады с оливой и гранатом. Команда «Атмофеста» планирует продолжить благоустраивать берег, восстановить лодочную станцию, сделать кафе и велосипедные дорожки. Обо всех планах дизайнеров — в интервью URA.RU.