Пресс-секретарь Куйвашева выходит из декрета в новом статусе

Анна Шкерина стала замглавы департамента информполитики Свердловской области
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В департаменте информполитики Анна Шкерина работает с 2013 года
В департаменте информполитики Анна Шкерина работает с 2013 года Фото:

Бывший пресс-секретарь свердловского губернатора Анна Шкерина стала заместителем директора департамента информационной политики (ДИП) региона. Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства.

«Анна Шкерина назначена заместителем директора департамента информационной политики. Она курирует информационное сопровождение деятельности губернатора и правительства Свердловской области, а также взаимодействие со СМИ», — говорится в сообщении. Указ о ее назначении уже подписан губернатором, к работе она приступила 9 сентября.

В департаменте информполитики Шкерина работает с 2013 года. В последние годы она была пресс-секретарем Куйвашева, в 2023 году ушла в отпуск по уходу за ребенком. Еще раньше была собственным корреспондентом РИА Новости. Пост замдиректора ДИПа стал вакантным после ухода Сергея Симакова в декабре 2023 года. Он занял пост директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово.

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Бывший пресс-секретарь свердловского губернатора Анна Шкерина стала заместителем директора департамента информационной политики (ДИП) региона. Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства. «Анна Шкерина назначена заместителем директора департамента информационной политики. Она курирует информационное сопровождение деятельности губернатора и правительства Свердловской области, а также взаимодействие со СМИ», — говорится в сообщении. Указ о ее назначении уже подписан губернатором, к работе она приступила 9 сентября. В департаменте информполитики Шкерина работает с 2013 года. В последние годы она была пресс-секретарем Куйвашева, в 2023 году ушла в отпуск по уходу за ребенком. Еще раньше была собственным корреспондентом РИА Новости. Пост замдиректора ДИПа стал вакантным после ухода Сергея Симакова в декабре 2023 года. Он занял пост директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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