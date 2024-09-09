Пресс-секретарь Куйвашева выходит из декрета в новом статусе

Бывший пресс-секретарь свердловского губернатора Анна Шкерина стала заместителем директора департамента информационной политики (ДИП) региона. Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства.
«Анна Шкерина назначена заместителем директора департамента информационной политики. Она курирует информационное сопровождение деятельности губернатора и правительства Свердловской области, а также взаимодействие со СМИ», — говорится в сообщении. Указ о ее назначении уже подписан губернатором, к работе она приступила 9 сентября.
В департаменте информполитики Шкерина работает с 2013 года. В последние годы она была пресс-секретарем Куйвашева, в 2023 году ушла в отпуск по уходу за ребенком. Еще раньше была собственным корреспондентом РИА Новости. Пост замдиректора ДИПа стал вакантным после ухода Сергея Симакова в декабре 2023 года. Он занял пост директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово.
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