В Челябинске принудительно расселят аварийный дом

11 сентября 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Две комнаты аварийного дома расселяют через суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске аварийный дом №2 по улице 2-й Стройгородок расселят в принудительном порядке, две комнаты переселят через суд. Само расселение запланировано на 2028 год, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. «Для расселения изьяты для муниципальных нужд квартиры №1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, комнаты площадью 18,2 кв. м, 16,5 кв. м, 20,0 кв. м в квартире №3, комнаты площадью 12,2 кв. м, 18,6 кв. м в квартире №5, комната площадью 39,0 кв. м в квартире №12.Мероприятия по переселению граждан из комнаты площадью 11,3 кв. м в квартире №5, комнаты площадью 15,6 кв. м в квартире №12 завершаются в судебном порядке», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии. В пресс-службе администрации пояснили, что дом признан аварийным и подлежащим сносу распоряжением замглавы города по городскому хозяйству от 2 марта 2020 года. Расселение дома запланировано на 2028 год. В свою очередь жители просят ответственных лиц хотя бы залатать крышу, чтобы дом не развалился окончательно до переезда людей. Ранее собственники квартир пожаловались URA.RU, что не знают, когда их аварийный дом 1951 года постройки будут расселять. В здании течет крыша и отваливается штукатурка, рушится фасад и затоплен подвал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске аварийный дом №2 по улице 2-й Стройгородок расселят в принудительном порядке, две комнаты переселят через суд. Само расселение запланировано на 2028 год, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. «Для расселения изьяты для муниципальных нужд квартиры №1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, комнаты площадью 18,2 кв. м, 16,5 кв. м, 20,0 кв. м в квартире №3, комнаты площадью 12,2 кв. м, 18,6 кв. м в квартире №5, комната площадью 39,0 кв. м в квартире №12.Мероприятия по переселению граждан из комнаты площадью 11,3 кв. м в квартире №5, комнаты площадью 15,6 кв. м в квартире №12 завершаются в судебном порядке», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии. В пресс-службе администрации пояснили, что дом признан аварийным и подлежащим сносу распоряжением замглавы города по городскому хозяйству от 2 марта 2020 года. Расселение дома запланировано на 2028 год. В свою очередь жители просят ответственных лиц хотя бы залатать крышу, чтобы дом не развалился окончательно до переезда людей. Ранее собственники квартир пожаловались URA.RU, что не знают, когда их аварийный дом 1951 года постройки будут расселять. В здании течет крыша и отваливается штукатурка, рушится фасад и затоплен подвал.