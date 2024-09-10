10 сентября 2024

Жена нападающего ХК «Металлург» Вовченко подала в суд на раздел имущества

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Судебное заседание по уголовному делу Ванюкова Романа. Курган, свидетель, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Яна Вовченко пытается через суд получить часть совместно нажитого имущества Фото:

Жена хоккеиста магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) Даниила Вовченко, Яна, через суд пытается разделить совместно нажитое имущество в ходе бракоразводного процесса. При этом некоторые имущественные ценности игрок переписал на свою маму.

«Жена нападающего ХК „Металлург“ Даниила Вовченко, обвинившая хоккеиста в многочисленных изменах, подала в суд на раздел имущества. Она намерена идти до последнего и забрать у своего звездного икса даже их мопсов. Вовченко делить имущество не намерен, в заявлении о расторжении брака указано, что у них нет совместно нажитого имущества», — сообщает «SHOT».

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По данным издания, пара владела домом в Череповце. При этом участок, на котором стоит коттедж хоккеист оформил на маму еще при разводе с первой женой. Также супругам предстоит поделить транспорт: квадроцикл и гидроцикл.

«Квартира, в которой жили супруги, в ипотеке у хоккеиста, но бывшая жена имеет право через суд взыскать часть платежей. Так как деньги вносились, когда Даниил был в браке, средства считаются совместно нажитыми», — отмечает издание.

Бракоразводный процесс в семье Вовченко начался после того, как женщина узнала об изменах мужа. О них она указала в своем отзыве на иск о расторжении брака.

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Жена хоккеиста магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) Даниила Вовченко, Яна, через суд пытается разделить совместно нажитое имущество в ходе бракоразводного процесса. При этом некоторые имущественные ценности игрок переписал на свою маму. «Жена нападающего ХК „Металлург“ Даниила Вовченко, обвинившая хоккеиста в многочисленных изменах, подала в суд на раздел имущества. Она намерена идти до последнего и забрать у своего звездного икса даже их мопсов. Вовченко делить имущество не намерен, в заявлении о расторжении брака указано, что у них нет совместно нажитого имущества», — сообщает «SHOT». По данным издания, пара владела домом в Череповце. При этом участок, на котором стоит коттедж хоккеист оформил на маму еще при разводе с первой женой. Также супругам предстоит поделить транспорт: квадроцикл и гидроцикл. «Квартира, в которой жили супруги, в ипотеке у хоккеиста, но бывшая жена имеет право через суд взыскать часть платежей. Так как деньги вносились, когда Даниил был в браке, средства считаются совместно нажитыми», — отмечает издание. Бракоразводный процесс в семье Вовченко начался после того, как женщина узнала об изменах мужа. О них она указала в своем отзыве на иск о расторжении брака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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