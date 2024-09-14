В Англии предупредили о смертельной опасности при хранении мяса в холодильнике

BL: неправильное хранение мяса приводит к развитию кишечной палочки

14 сентября 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Мясо следует хранить на нижней полке холодильника, заявила британский эксперт Сара Хипс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Британская компания по розничной торговле AO.com провела опрос среди граждан Великобритании и выяснила, что больше половины жителей страны хранят сырое мясо в холодильнике неправильно. Это приводит к развитию кишечной палочки, которая может быть смертельно опасной для человека. Об этом пишет британская газета Bristol Post. «Недавно опрос AO.com выявил тревожную статистику о том, как британцы хранят продукты питания. Было обнаружено, что более 50% опрошенных хранят сырое мясо в опасном месте в холодильнике, что повышает вероятность перекрестного заражения. Они подвергают свое здоровье риску заражения кампилобактериозом (острое инфекционное зоонозное заболевание — прим. URA.RU) и кишечной палочкой», — передают авторы издания. После проведенного опроса специалист в сфере питания Сара Хипс рассказала, как на самом деле следует хранить мясные продукты. Хипс объяснила, что сырое мясо всегда следует хранить на самой нижней полке холодильника. Эта часть холодильника самая холодная, уточнила эксперт. Также она посоветовала обернуть мясо во что-нибудь перед хранением или поместить в герметичный контейнер. Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказывал, что заморозка мяса спустя несколько дней хранения в холодильнике является грубым нарушением. По словам специалиста, это может серьезно повлиять на качество данного продукта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британская компания по розничной торговле AO.com провела опрос среди граждан Великобритании и выяснила, что больше половины жителей страны хранят сырое мясо в холодильнике неправильно. Это приводит к развитию кишечной палочки, которая может быть смертельно опасной для человека. Об этом пишет британская газета Bristol Post. «Недавно опрос AO.com выявил тревожную статистику о том, как британцы хранят продукты питания. Было обнаружено, что более 50% опрошенных хранят сырое мясо в опасном месте в холодильнике, что повышает вероятность перекрестного заражения. Они подвергают свое здоровье риску заражения кампилобактериозом (острое инфекционное зоонозное заболевание — прим. URA.RU) и кишечной палочкой», — передают авторы издания. После проведенного опроса специалист в сфере питания Сара Хипс рассказала, как на самом деле следует хранить мясные продукты. Хипс объяснила, что сырое мясо всегда следует хранить на самой нижней полке холодильника. Эта часть холодильника самая холодная, уточнила эксперт. Также она посоветовала обернуть мясо во что-нибудь перед хранением или поместить в герметичный контейнер. Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказывал, что заморозка мяса спустя несколько дней хранения в холодильнике является грубым нарушением. По словам специалиста, это может серьезно повлиять на качество данного продукта.