Пациенты гигантской поликлиники в Академическом остались без талонов. Фото

В новой поликлинике в Академическом случился сбой в системе по выдаче талонов

17 сентября 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Из-за сбоя образовалась очередь в регистратуре (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пациенты новой взрослой 9-этажной поликлиники, расположенной в Академическом районе Екатеринбурга, столкнулись с проблемами при попытке записаться на прием к врачу. Сбой в электронной системе по выдаче талонов привел к тому, что сотрудники регистратуры вынуждены вызывать пациентов вручную, что, в свою очередь, привело к образованию живой очереди в учреждении. О проблеме сообщил читатель URA.RU. «Пришел в поликлинику с целью оформления больничного листа, но сразу же столкнулся с проблемой: электронная система очереди не работала корректно, и мне не удалось получить талон. Теперь, чтобы попасть к врачу, пациентам приходится стоять в очередях, словно во времена до цифровизации, а сотрудники регистратуры вынуждены вызывать всех их по порядку», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в свердловский минздрав. Ответ ожидается. Новая девятиэтажная взрослая поликлиника входит в структуру Центральной городской клинической больницы №6. Здание обладает площадью 16 тысяч квадратных метров и способно принимать до 1200 пациентов за смену. В здании разместились врачебные кабинеты, операционные палаты, травмпункт и женская консультация. Также там есть конференц-зал на 299 мест и столовая. С целью экономии энергоресурсов фасад здания выполнен из энергосберегающего стекла. Кроме того, здание оборудовано для удобства людей с ограниченными возможностями: безбарьерная среда включает центральный вход и холл без пандусов и ступенек, а также четыре лифта для персонала и пациентов. Обновлено 11:21 «Информация о работе поликлиники N3, размещенная вашей редакцией, на текущий момент, не соответствует действительности. Вероятно, речь идет о первых днях работы поликлиники, когда проводилась настройка и тестирование всех электронных систем. В настоящее время запись на прием к врачу осуществляется через инфоматы и кол-центр. Свободные талоны на прием к терапевту имеются даже на дату в день обращения. Очереди в поликлинике отсутствуют», — сообщили URA.RU в свердловском минздраве. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пациенты новой взрослой 9-этажной поликлиники, расположенной в Академическом районе Екатеринбурга, столкнулись с проблемами при попытке записаться на прием к врачу. Сбой в электронной системе по выдаче талонов привел к тому, что сотрудники регистратуры вынуждены вызывать пациентов вручную, что, в свою очередь, привело к образованию живой очереди в учреждении. О проблеме сообщил читатель URA.RU. «Пришел в поликлинику с целью оформления больничного листа, но сразу же столкнулся с проблемой: электронная система очереди не работала корректно, и мне не удалось получить талон. Теперь, чтобы попасть к врачу, пациентам приходится стоять в очередях, словно во времена до цифровизации, а сотрудники регистратуры вынуждены вызывать всех их по порядку», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в свердловский минздрав. Ответ ожидается. Новая девятиэтажная взрослая поликлиника входит в структуру Центральной городской клинической больницы №6. Здание обладает площадью 16 тысяч квадратных метров и способно принимать до 1200 пациентов за смену. В здании разместились врачебные кабинеты, операционные палаты, травмпункт и женская консультация. Также там есть конференц-зал на 299 мест и столовая. С целью экономии энергоресурсов фасад здания выполнен из энергосберегающего стекла. Кроме того, здание оборудовано для удобства людей с ограниченными возможностями: безбарьерная среда включает центральный вход и холл без пандусов и ступенек, а также четыре лифта для персонала и пациентов. Обновлено 11:21 «Информация о работе поликлиники N3, размещенная вашей редакцией, на текущий момент, не соответствует действительности. Вероятно, речь идет о первых днях работы поликлиники, когда проводилась настройка и тестирование всех электронных систем. В настоящее время запись на прием к врачу осуществляется через инфоматы и кол-центр. Свободные талоны на прием к терапевту имеются даже на дату в день обращения. Очереди в поликлинике отсутствуют», — сообщили URA.RU в свердловском минздраве.